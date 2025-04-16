Верховна Рада продовжила дію воєнного стану і мобілізації ще на 90 днів (доповнено)

Проти проголосував лише один депутат – Олексій Гончаренко заявив, що це він.

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану ще на три місяці. Його пролонгували від 9 травня ще на 90 діб – до 6 серпня. "За" проголосували 357 депутатів, проти – один, повідомив Ярослав Железняк.

Також на 90 діб продовжили термін дії загальної мобілізації. За це рішення віддали голоси 346 депутатів, проти – один.

Учора представники партії "Європейська солідарність" звинуватили владу в "використанні" воєнного стану. Петро Порошенко сказав, що "влада хоче зловживати воєнним станом" і використовувати його для побудови "авторитарного режиму".

Його однофракційник Олексій Гончаренко сказав, що не голосуватиме за продовження воєнного стану і мобілізації. Він вважає, що спершу потрібно ухвалити закон про чіткі терміни служби і демобілізацію. На думку Гончаренка, відмова голосувати за продовження воєнного стану і мобілізації тиснутиме на владу, аби внесли законопроєкт про терміни служби.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук учора після заяв "єсівців" сказав, що "фінальні результати кастингу путіна в Раді вже завтра можна буде побачити – серед тих, хто проголосує проти продовження воєнного стану".

Під час виступу перед голосуванням народні депутати різних фракцій виступили за продовження дії воєнного стану.