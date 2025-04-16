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Верховна Рада продовжила дію воєнного стану і мобілізації ще на 90 днів (доповнено)

Проти проголосував лише один депутат – Олексій Гончаренко заявив, що це він. 

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану і мобілізації ще на 90 днів (доповнено)
Секретар РНБО доповідає про законопроєкт
Фото: Ярослав Железняк у Telegram

Верховна Рада продовжила дію воєнного стану ще на три місяці. Його пролонгували від 9 травня ще на 90 діб – до 6 серпня. "За" проголосували 357 депутатів, проти – один, повідомив Ярослав Железняк. 

Також на 90 діб продовжили термін дії загальної мобілізації. За це рішення віддали голоси 346 депутатів, проти – один. 

Учора представники партії "Європейська солідарність" звинуватили владу в "використанні" воєнного стану. Петро Порошенко сказав, що "влада хоче зловживати воєнним станом" і використовувати його для побудови "авторитарного режиму".

Його однофракційник Олексій Гончаренко сказав, що не голосуватиме за продовження воєнного стану і мобілізації. Він вважає, що спершу потрібно ухвалити закон про чіткі терміни служби і демобілізацію. На думку Гончаренка, відмова голосувати за продовження воєнного стану і мобілізації тиснутиме на владу, аби внесли законопроєкт про терміни служби.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук учора після заяв "єсівців" сказав, що "фінальні результати кастингу путіна в Раді вже завтра можна буде побачити – серед тих, хто проголосує проти продовження воєнного стану". 

Під час виступу перед голосуванням народні депутати різних фракцій виступили за продовження дії воєнного стану. 

  • Учора президент Володимир Зеленський вніс до Ради законопроєкти про продовження мобілізації та воєнного стану. нинішні терміни збігають 9 травня. 
  • Законопроєкти про продовження воєнного стану і мобілізації регулярно ухвалюють перед завершенням терміну попередніх. 
  • Існує опція скасування воєнного стану по всій країні або на окремих її частинах і до завершення його дії. Для цього президент повинен видати указ. Умовою є відсутність загрозі державній безпеці і територіальній цілісності. 
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