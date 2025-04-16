ППО збила 57 із 97 запущених Росією дронів

Протиповітряна оборона України збила 57 російських ударних безпілотників. Ще 34 дрони – локаційно втрачені.
Про це повідомили у Повітряних силах.
"У ніч на 16 квітня (із 20.30 15 квітня) противник атакував 97-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф, та Чауда - Крим", – йдеться у повідомленні.
Станом на 9.30 підтверджено збиття 57 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, у центрі та на півдні країни.
Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина, Одещина, Дніпропетровщина, Київщина та Полтавщина.