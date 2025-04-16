Уночі та зранку росіяни здійснили 40 обстрілів Сумщини, одна людина загинула

Уночі та зранку росіяни здійснили 40 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Про це повідомляє Сумська ОВА.

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