Уночі та зранку росіяни здійснили 40 обстрілів Сумщини, одна людина загинула

Уночі та зранку росіяни здійснили 40 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Про це повідомляє Сумська ОВА.
Новослобідська громада: ворог завдав удар дроном-камікадзе (1 вибух). Внаслідок обстрілу пошкоджено автомобіль.
Шалигинська громада: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух).
Свеська громада: росіяни атакували FPV дронами (2 вибухи).
Краснопільська громада: здійснено мінометні обстріли (17 вибухів), артобстріл (6 вибухів), пуск КАБів (14 вибухів).
Великописарівська громада: зафіксовано удар FPV дронами (2 вибухи). Внаслідок обстрілу загинув цивільний чоловік, пошкоджено автомобіль.
Охтирська громада: здійснено удари БпЛА (3 вибухи). Внаслідок ударів пошкоджено приватний житловий будинок, нежитлове приміщення.
Білопільська громада: відбулися скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух), удар FPV дроном (1 вибух).
Юнаківська громада: ворог бив з артилерії (34 вибухи), FPV дронами (3 вибухи).
Глухівська громада: завдано удари FPV дронами (4 вибухи).