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Уночі та зранку росіяни здійснили 40 обстрілів Сумщини, одна людина загинула

Зафіксовано 89 вибухів.

Уночі та зранку росіяни здійснили 40 обстрілів Сумщини, одна людина загинула
Фото: АрміяInform

Уночі та зранку росіяни здійснили 40 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Про це повідомляє Сумська ОВА.  

Новослобідська громада: ворог завдав удар дроном-камікадзе (1 вибух). Внаслідок обстрілу пошкоджено автомобіль. 

Шалигинська громада: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух). 

Свеська громада: росіяни атакували FPV дронами (2 вибухи). 

Краснопільська громада: здійснено мінометні обстріли (17 вибухів), артобстріл (6 вибухів), пуск КАБів (14 вибухів).

Великописарівська громада: зафіксовано удар FPV дронами (2 вибухи). Внаслідок обстрілу загинув цивільний чоловік, пошкоджено автомобіль. 

Охтирська громада:  здійснено удари БпЛА (3 вибухи). Внаслідок ударів пошкоджено приватний житловий будинок, нежитлове приміщення. 

Білопільська громада: відбулися скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух), удар FPV дроном (1 вибух). 

Юнаківська громада: ворог бив з артилерії (34 вибухи), FPV дронами (3 вибухи). 

Глухівська громада: завдано удари FPV дронами (4 вибухи).

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