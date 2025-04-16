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Депутати в Чехії посварилися через український прапор

Міська рада Їглави довго вирішувала, що робити зі стягом на будівлі ратуші.

Депутати в Чехії посварилися через український прапор

У чеському місті Їглава на південному сході країни засідання органу самоврядування перетворилося на годинне обговорення того, що робити із прапором України, який повісили на будівлі ратуші на знак солідарності з нашою державою. 

Як пише "Європейська правда", ультраправий депутат місцевої ради Ріхард Шляйс вимагав зняти стяг, бо той, мовляв, "висить вже два роки, а за цей час багато чого змінилося, суспільство розділилося на два непримиренні табори, які стануть ближчі один до одного лише без цього прапора". 

Ініціативу прибрати синьо-жовте полотнище підтримала й представниця партії ODS прем'єр-міністра країни Петра Фіали Хана Шима. Політикиня заявила, що український стяг "дратує громаду, а інші прапори країн, де вирують конфлікти, на ратуші не представлені".

Зрештою у раді проголосували дві окремі постанови щодо зняття прапора, але обидві вони були відхилені з переконливою перевагою - "за" лише 5 депутатів, "проти" 24 та 25 обранців відповідно.  

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