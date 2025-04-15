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В Армія+ виклали навчальний курс про роботу із системою DOT-Chain

Це перший курс на тематику фінансів і закупівель у війську.

В Армія+ виклали навчальний курс про роботу із системою DOT-Chain
В Армія+ виклали навчальний курс про роботу із системою DOT-Chain
Фото: Міноборони

В Армія+ з’явився перший курс на тематику фінансів і закупівель у війську. Він присвяченій роботі із системою DOT-Chain від закупівельної агенції ДОТ.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Цей навчальний курс складається із модулів, у кінці кожного є тест на засвоєння знань. Після проходження всіх модулів слухач складає фінальний іспит. У разі успішного складання іспиту військові можуть отримати електронний сертифікат.

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“Армія+ продовжує наповнювати навчання корисними освітніми матеріалами. Цього разу ми випустили курс на тему, яка насамперед корисна для військових, хто відповідає за забезпечення підрозділів. DOT-Chain – важлива для існування Сил оборони система, яка скоротила ланцюг постачання та заощадила чимало грошей. А отже, поширюємо досвід використання сучасними інструментами у війську”, – зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.  

Цей курс став 9-м у Армія+. 67,5 тис. військових вже проходять курси, а 25 тис. з них завершили хоча б один курс повністю. 

Найпопулярніші курси – це “Безпілотні системи. Основи БпЛА” та “Інформаційна стійкість. Кібербезпека”.

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