В Армія+ виклали навчальний курс про роботу із системою DOT-Chain

Це перший курс на тематику фінансів і закупівель у війську.

В Армія+ з’явився перший курс на тематику фінансів і закупівель у війську. Він присвяченій роботі із системою DOT-Chain від закупівельної агенції ДОТ.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

Цей навчальний курс складається із модулів, у кінці кожного є тест на засвоєння знань. Після проходження всіх модулів слухач складає фінальний іспит. У разі успішного складання іспиту військові можуть отримати електронний сертифікат.

“Армія+ продовжує наповнювати навчання корисними освітніми матеріалами. Цього разу ми випустили курс на тему, яка насамперед корисна для військових, хто відповідає за забезпечення підрозділів. DOT-Chain – важлива для існування Сил оборони система, яка скоротила ланцюг постачання та заощадила чимало грошей. А отже, поширюємо досвід використання сучасними інструментами у війську”, – зазначила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

Цей курс став 9-м у Армія+. 67,5 тис. військових вже проходять курси, а 25 тис. з них завершили хоча б один курс повністю.

Найпопулярніші курси – це “Безпілотні системи. Основи БпЛА” та “Інформаційна стійкість. Кібербезпека”.