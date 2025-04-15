Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією

Упродовж дня росіяни атакували Дніпропетровську область дронами та із артилерії. Минулося без постраждалих.
Про це розповів у телеграмі начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Майже півтора десятки ударів безпілотниками. А крім того – артобстріл. Протягом дня агресор тероризував Нікопольщину", – написав він.
Били окупанти і по самому Нікополю. Потерпали також Мирівська та Покровська громади.
Надвечір ворог спрямував FPV-дрон на Слов'янську громаду, що на Синельниківщині.
Усюди минулося без загиблих і постраждалих.
- Нещодавно сили ППО збили над областю 17 "шахедів".