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Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією

Минулося без загиблих та поранених.

Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією
наслідки російських ударів, фото ілюстративне
Фото: Дніпропетровська ОВА

Упродовж дня росіяни атакували Дніпропетровську область дронами та із артилерії. Минулося без постраждалих.

Про це розповів у телеграмі начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

"Майже півтора десятки ударів безпілотниками. А крім того – артобстріл. Протягом дня агресор тероризував Нікопольщину", – написав він. 

Били окупанти і по самому Нікополю. Потерпали також Мирівська та Покровська громади. 

Надвечір ворог спрямував FPV-дрон на Слов'янську громаду, що на Синельниківщині. 

Усюди минулося без загиблих і постраждалих.

  • Нещодавно сили ППО збили над областю 17 "шахедів". 
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