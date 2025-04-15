Росіяни атакували Дніпропетровщину дронами та артилерією

Минулося без загиблих та поранених.

Упродовж дня росіяни атакували Дніпропетровську область дронами та із артилерії. Минулося без постраждалих.

Про це розповів у телеграмі начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Майже півтора десятки ударів безпілотниками. А крім того – артобстріл. Протягом дня агресор тероризував Нікопольщину", – написав він.

Били окупанти і по самому Нікополю. Потерпали також Мирівська та Покровська громади.

Надвечір ворог спрямував FPV-дрон на Слов'янську громаду, що на Синельниківщині.

Усюди минулося без загиблих і постраждалих.