На фронті від початку доби відбулося 58 бойових зіткнень

Найбільше боїв пройшло на Покровському та Торецькому напрямках.

Від початку доби 15 квітня станом на 16:00 на фронті відбулося 58 бойових зіткнень.

Як зазначили у Генштабі, Сили оборони України стримують наступ російських окупантів та вживають необхідних заходів для недопущення просування противника вглиб української території.

Сьогодні від вогню ворожої артилерії та мінометів постраждали громади населених пунктів Біла Береза, Тур’я, Петрушівка, Проходи Сумської області, авіаційних ударів керованими бомбами російські терористи завдали по районах населених пунктів Наумівка, Осоївка, Петрушівка, Мала Рибиця Сумської області.

На Куп’янському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Загризове та Нова Кругляківка, один бій ще триває.

На Лиманському напрямку за день загарбницька армія здійснила 10 атак на позиції українців поблизу Новомихайлівки, Надії та в напрямку Зеленої Долини і Григорівки. Чотири з них ще продовжується.

Війська окупантів шукають слабкі місця в нашій обороні поблизу Верхньокам’янського та Білогорівки на Сіверському напрямку. Успішно відбито три ворожі атаки.

На Краматорському напрямку окупанти один раз безуспішно намагалися просунутися вперед на позиції українців в районі Ступочок.

На Торецькому напрямку 12 боєзіткнень завершено, ще дві штурмові дії ворога тривають. Противник намагається просуватися вперед в районах Дачного, Диліївки та Торецька.

На Покровському напрямку російські загарбники здійснили 17 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Суха Балка, Зелене Поле, Єлизаветівка, Лисівка, Удачне, Троїцьке, Богданівка та Андріївка. Сили оборони стримують натиск та відбили 13 атак противника, ще чотири боєзіткнення тривають дотепер.

На Новопавлівському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборону наших захисників у районі населених пунктів Костянтинопіль, Привільне, Вільне Поле та в напрямку Одрадного. Одне боєзіткнення триває дотепер. Авіаційного удару зазнав Новопіль.

На Гуляйпільському напрямку противник завдав авіаційних ударів некерованими авіаракетами по Гуляйполю та Малинівці.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили один ворожий штурм в районі Кам’янського. Ворог завдав авіаудару по Новоданилівці.

На Придніпровському напрямку загарбники один раз намагалися просуватись до позицій українських підрозділів, отримали відсіч.

На Курському напрямку з початку доби відбулося чотири бої. Крім того, ворог завдав 18 авіаційних ударів, скинувши 37 керованих бомб, та здійснив 162 артилерійських обстріли.

На решті напрямків — без особливих змін.