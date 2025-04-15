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Оборонці уразили пункт дислокації бригади армії РФ, яка причетна до атаки на Суми

На місці ураження зафіксували вторинну детонацію боєприпасів, результати удару уточнюються.

Оборонці уразили пункт дислокації бригади армії РФ, яка причетна до атаки на Суми
Війна з РФ
Фото: Генштаб

Сили оборони атакували об'єкти росіян на Курщині, зокрема уразили пункт постійної дислокації 448 ракетної бригади армії РФ, яка причетна до атаки на Суми.

Про це розповіли у Генштабі. 

"Підрозділи Сил безпілотних систем, Сил спеціальних операцій ЗС України, Служби безпеки України, у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України, атакували низку об’єктів в Курській області, пов'язаних з воєнними злочинцями, які причетні до ракетного удару по місту Суми 13 квітня 2025 року та до інших воєнних злочинів проти народу України", – йдеться у повідомленні. 

Зокрема, уразили пункт постійної дислокації 448 ракетної бригади російських окупантів, там зафіксували вторинну детонацію боєприпасів. Результати удару уточнюються.

У Генштабі наголосили, що кожна російська військова частина, підрозділ та їхні військовослужбовці, які здійснюють обстріли мирних міст і цивільних громадян України, будуть встановлені та обов’язково отримають відплату.

"Цілеспрямована та систематична бойова робота по важливих військових об’єктах російських загарбників триватиме до припинення збройної агресії рф проти нашої країни", – зазначено у повідомленні. 

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