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За добу Росія запустила по Україні "Іскандер" і 52 безпілотники, ППО збила 26 "шахедів"

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина та Донеччина.

За добу Росія запустила по Україні "Іскандер" і 52 безпілотники, ППО збила 26 "шахедів"
Мобільна група ППО
Фото: Генштаб

У ніч на 15 квітня Росія атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 (із Курської області) та 52-ма ударними безпілотниками типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомило командування Повітряних сил. 

Станом на 12:00 підтверджено збиття 26 "шахедів" та безпілотників інших типів на сході, півночі та в центрі країни.

19 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені, без негативних наслідків). Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина та Донеччина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони.

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