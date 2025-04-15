За добу Росія запустила по Україні "Іскандер" і 52 безпілотники, ППО збила 26 "шахедів"

У ніч на 15 квітня Росія атакувала Україну балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 (із Курської області) та 52-ма ударними безпілотниками типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ.

Про це повідомило командування Повітряних сил.

Станом на 12:00 підтверджено збиття 26 "шахедів" та безпілотників інших типів на сході, півночі та в центрі країни.

19 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені, без негативних наслідків). Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина та Донеччина.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони.