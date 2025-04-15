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НАБУ і САП викрили схему одержання хабарів за оцінку земельних ділянок на Черкащині

Підозри отримав депутат облради, а також два власники компанії-оцінювачки. 

НАБУ і САП викрили схему одержання хабарів за оцінку земельних ділянок на Черкащині
Фото: 112.ua

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили механізм одержання хабарів за підготовку звітів про експертну грошову оцінку землі та позитивної рецензії на такі звіти.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

За даними слідства, у 2023 році один зі співзасновників товариства у сфері оцінки землі висунув депутату Черкаської облради вимогу дати хабар за визначення незавищеної оцінки потрібної ділянки. У разі відмови він погрожував значно завищити оцінку. 

Замість того, щоб повідомити правоохоронців про вимагання, депутат погодився та перевів необхідну суму на банківську картку іншого співзасновника товариства, який перерахував 50% партнеру, а решту - лишив собі.

Товариство надалі підготувало звіт з незавищеною грошовою оцінкою землі та надало позитивну рецензію на нього.

Як з’ясували детективи НАБУ, подібні земельні "послуги" надавалася співзасновниками товариства систематично, зокрема у справі про продаж за безцінь землі на Закарпатті.

Наразі підозри отримали: співзасновник товариства (ч. 4 ст. 368-4 КК), співзасновник товариства (ч. 1 ст. 209 КК) і депутат облради (ч.. 1 ст. 368-4 КК). 

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