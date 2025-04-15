Про китайських «іхтамнєтів»
Про китайських «іхтамнєтів»
Ексведучий телеканалів Медведчука і Мураєва Макс Назаров вийшов із СІЗО
Ексведучий телеканалів Медведчука і Мураєва Макс Назаров вийшов із СІЗО
Як держава стирає Маріуполь з історії України. Тут і зараз
Як держава стирає Маріуполь з історії України. Тут і зараз
Померла генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова
Померла генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова
Засновник української IT-компанії створив AI-бота з характером дніпровських бізнесменів, що вчить жорсткому менеджменту
Засновник української IT-компанії створив AI-бота з характером дніпровських бізнесменів, що вчить жорсткому менеджменту
Тарифна мовчанка. Чому кияни отримали збільшені платіжки і чи можна їх скасувати
Тарифна мовчанка. Чому кияни отримали збільшені платіжки і чи можна їх скасувати
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
НАБУ оголосило в розшук головну підозрювану у справі "яєць по 17 грн" - підприємицю Тетяну Глиняну
НАБУ оголосило в розшук головну підозрювану у справі "яєць по 17 грн" - підприємицю Тетяну Глиняну
ГоловнаСуспільствоВійна

На Херсонщині за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів поранено 8 людей, серед них - дитина

Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі.

На Херсонщині за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів поранено 8 людей, серед них - дитина

Через російську агресію у Херсонській області вісім людей дістали поранення, з них - одна дитина.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Зеленівка, Молодіжне, Наддніпрянське, Садове, Зарічне, Микільське, Інгулець, Понятівка, Токарівка, Новотягинка, Білозерка, Ромашкове, Дніпровське, Широка Балка, Кізомис, Олександрівка, Станіслав, Берислав, Новоберислав, Зміївка, Новоолександрівка, Миколаївка, Милове, Нововоронцовка, Осокорівка, Томарине, Червоний Маяк, Шилова Балка, Одрадокам'янка, Високе, Дудчани, Новорайськ, Монастирське, Костирка, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 21 приватний будинок. 

Також окупанти понівечили господарську споруду та приватні автомобілі.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies