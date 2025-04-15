На Херсонщині за минулу добу внаслідок ворожих обстрілів поранено 8 людей, серед них - дитина

Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі.

Через російську агресію у Херсонській області вісім людей дістали поранення, з них - одна дитина.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Зеленівка, Молодіжне, Наддніпрянське, Садове, Зарічне, Микільське, Інгулець, Понятівка, Токарівка, Новотягинка, Білозерка, Ромашкове, Дніпровське, Широка Балка, Кізомис, Олександрівка, Станіслав, Берислав, Новоберислав, Зміївка, Новоолександрівка, Миколаївка, Милове, Нововоронцовка, Осокорівка, Томарине, Червоний Маяк, Шилова Балка, Одрадокам'янка, Високе, Дудчани, Новорайськ, Монастирське, Костирка, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 21 приватний будинок.

Також окупанти понівечили господарську споруду та приватні автомобілі.