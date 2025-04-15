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Welt: Мерц після обрання канцлером поїде в Україну

Це буде перший закордонний візит політика на новій посаді.

Welt: Мерц після обрання канцлером поїде в Україну
Володимир Зеленський і Фрідріх Мерц
Фото: Офіс Президента

Німецьке видання Welt стверджує, що майбутній канцлер Фрідріх Мерц, який має офіційно очолити уряд вже 6 травня, готує візит до України.

Лідер Християнсько-демократичного союзу має намір відвідати саміт "Коаліції охочих", який Президент України Володимир Зеленський скликає у Києві 9 травня. Для Мерца це буде перша офіційна закордонна поїздка на новій посаді.

Очікується, що, окрім новоспеченого канцлера, до української столиці прибудуть також президент Франції Емманюель Макрон та прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск.

Мерц вже був в Україні: у грудні 2024 року він зустрічався із Володимиром Зеленським ще у статусі головного німецького опозиціонера. 

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