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Зеленський: вже 34 дні зберігається відверта російська відмова від припинення вогню

Путін зосереджений на продовженні війни і на вбивствах.

Зеленський: вже 34 дні зберігається відверта російська відмова від припинення вогню
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Майже 40 поранених внаслідок російського удару по Сумах досі в лікарнях, серед них діти, 11 людей у важкому стані. Тридцять п’ять людей були вбиті одним російським ударом, 119 людей поранені.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

“Вже 34 дні тому Україна відповіла позитивно на американську пропозицію повного та безумовного припинення вогню – усіх таких ударів, як по Сумах, як по Кривому Рогу, як по Дніпру, як по Куп’янську та Бериславу, як по всьому фронту. І вже 34 дні зберігається відверта російська відмова від припинення вогню. Зараз – так само, як протягом років, – Путін зосереджений на продовженні війни. Зосереджений на ось таких ударах – на вбивствах”, - наголосив президент України. 

Володимир Зеленський зауважив, що російські пропагандисти готують свою аудиторію до того, що перемовини й дипломатія не дадуть результату. Причина цього – у Москві зараз не бояться, і якщо не буде достатньо сильного тиску на Росію, вони й надалі воюватимуть. 

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“Це вже стало російською державною звичкою – воювати проти сусідів, експортувати ненависть і знищувати життя. Ми всі хочемо, щоб це припинилося. Мир потрібен, і має бути тривалим. Саме тому Україна завжди конструктивно працює з партнерами в усіх форматах, які можуть дати безпеку і які можуть відновити мир. Ми не просто готові до миру швидко – Україна не хотіла жодної секунди цієї війни, і кожного дня Україна захищає життя”, - підкреслив голова держави, і нагадав, що після удару по Сумах майже 50 держав і міжнародних організацій висловилися на підтримку України. 

Верховний головнокомандувач повідомив, що сьогодні провів Ставку, на якій були доповіді щодо формування корпусної системи. Також з партнерами готується основа для безпекового контингенту, який буде підтримувати мир після цієї війни. Цього тижня заплановані зустрічі щодо контингенту.

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