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Росіяни знову атакували Нікопольщину у Дніпропетровській області

Під ударами були Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська громади. 

Росіяни знову атакували Нікопольщину у Дніпропетровській області
обстріли Дніпропетровщини
Фото: Сергій Лисак

Російські війська продовжують обстрілювати Нікопольський район Дніпропетровщини, застосовуючи дрони та артилерійський вогонь.

Про це інформує очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"На Нікопольщину за день було понад два десятки атак. Переважна більшість з них – дронами-камікадзе. Також агресор скинув боєприпас з БпЛА та обстріляв район з артилерії", – ідеться у повідомленні. 

Під ударами опинилися Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська громади. Пошкоджені багатоквартирний будинок та інфраструктура.

Без постраждалих.

  • Упродовж доби окупанти атакували Дніпропетровщину дронами, артилерією та із РСЗВ. Через це поранений чоловік.
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