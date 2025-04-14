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Ворог завдав ракетного удару по Сумах, загинули 35 людей, у тому числі дві дитини (оновлено)
Ворог завдав ракетного удару по Сумах, загинули 35 людей, у тому числі дві дитини (оновлено)
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Кількість загиблих унаслідок удару росіян по Сумах збільшилася до 35, - прокуратура

За медичною допомогою звернулись 120 людей: 105 дорослих та 15 дітей. 

Кількість загиблих унаслідок удару росіян по Сумах збільшилася до 35, - прокуратура
наслідки атаки у Сумах
Фото: ДСНС

Унаслідок російської ракетної атаки по Сумах 13 квітня загинули 35 людей. Серед них двоє неповнолітніх: 11-річний хлопчик та 17-річний юнак.

Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

За даними правоохоронців, поранено 117 осіб, з них 15 дітей.

В управлінні охорони здоров’я Сумської міської ради також повідомили, що станом на другу половину дня 14 квітня за медичною допомогою звернулись 120 людей: 105 дорослих та 15 дітей. 

У стаціонарі перебувають 43 постраждалих, серед них - дев’ятеро дітей. Семеро - у важкому стані.

  • 13 квітня російські війська вдарили по центру Сум двома балістичними ракетами. В результаті удару загинуло 34 людини, 119 зазнали поранень.
  • ГУР Міноборони встановило, що виконавці чергового воєнного злочину Росії 13 квітня 2025 року в Сумах, внаслідок якого загинули десятки цивільних українців, - розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад ЗС РФ.
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