Кількість загиблих унаслідок удару росіян по Сумах збільшилася до 35, - прокуратура

За медичною допомогою звернулись 120 людей: 105 дорослих та 15 дітей.

Унаслідок російської ракетної атаки по Сумах 13 квітня загинули 35 людей. Серед них двоє неповнолітніх: 11-річний хлопчик та 17-річний юнак.

Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

За даними правоохоронців, поранено 117 осіб, з них 15 дітей.

В управлінні охорони здоров’я Сумської міської ради також повідомили, що станом на другу половину дня 14 квітня за медичною допомогою звернулись 120 людей: 105 дорослих та 15 дітей.

У стаціонарі перебувають 43 постраждалих, серед них - дев’ятеро дітей. Семеро - у важкому стані.