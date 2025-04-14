Кількість загиблих унаслідок удару росіян по Сумах збільшилася до 35, - прокуратура

Унаслідок російської ракетної атаки по Сумах 13 квітня загинули 35 людей. Серед них двоє неповнолітніх: 11-річний хлопчик та 17-річний юнак.
Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.
За даними правоохоронців, поранено 117 осіб, з них 15 дітей.
В управлінні охорони здоров’я Сумської міської ради також повідомили, що станом на другу половину дня 14 квітня за медичною допомогою звернулись 120 людей: 105 дорослих та 15 дітей.
У стаціонарі перебувають 43 постраждалих, серед них - дев’ятеро дітей. Семеро - у важкому стані.
- 13 квітня російські війська вдарили по центру Сум двома балістичними ракетами. В результаті удару загинуло 34 людини, 119 зазнали поранень.
- ГУР Міноборони встановило, що виконавці чергового воєнного злочину Росії 13 квітня 2025 року в Сумах, внаслідок якого загинули десятки цивільних українців, - розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад ЗС РФ.