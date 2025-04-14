На місці працювали 85 рятувальників і 19 одиниць техніки.

Пожежа на складі продуктів у Харкові

У Харкові рятувальники ліквідували масштабну пожежу, загальною площею 1600 кв. м, спричинену ударом ворожого безпілотника.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Жертв і постраждалих немає.

На місці працювали 85 рятувальників і 19 одиниць техніки ДСНС, а також піротехнічний розрахунок, психологи ДСНС та пожежний потяг. Від комунальних служб міста були залучені 11 одиниць техніки.

Фото: ДСНС

Як повідомлялося, пожежа сталася на складі продуктів харчування після влучання російського безпілотника близько 6 ранку. Вибуховою хвилею також було пошкоджено кілька прилеглих приватних будинків.

Фото: ДСНС Пожежа на складі в Харкові