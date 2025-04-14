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У Харкові рятувальники загасили пожежу на складі продуктів після влучання російського безпілотника

На місці працювали 85 рятувальників і 19 одиниць техніки.

У Харкові рятувальники загасили пожежу на складі продуктів після влучання російського безпілотника
Пожежа на складі продуктів у Харкові
Фото: ДСНС

У Харкові рятувальники ліквідували масштабну пожежу, загальною площею 1600 кв. м, спричинену ударом ворожого безпілотника.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Жертв і постраждалих немає. 

На місці працювали 85 рятувальників і 19 одиниць техніки ДСНС, а також піротехнічний розрахунок, психологи ДСНС та пожежний потяг. Від комунальних служб міста були залучені 11 одиниць техніки.

Фото: ДСНС

Як повідомлялося, пожежа сталася на складі продуктів харчування після влучання російського безпілотника близько 6 ранку. Вибуховою хвилею також було пошкоджено кілька прилеглих приватних будинків. 

Пожежа на складі в Харкові
Фото: ДСНС
Пожежа на складі в Харкові

Пожежа на складі в Харкові
Фото: ДСНС
Пожежа на складі в Харкові

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