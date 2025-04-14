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У Харкові працівника ТЕЦ запідозрили в коригуванні атаки по своєму ж місцю роботи

Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

У Харкові працівника ТЕЦ запідозрили в коригуванні атаки по своєму ж місцю роботи
Фото: СБУ

У Харкові затримали ще одного агента ФСБ Росії – співробітника однієї з найбільших теплоелектроцентралей України. Його підозрюють у підготовці повітряних атак росіян по енергооб’єкту, на якому він працював.

Про це повідомила Служба безпеки.

"За матеріалами справи, «кріт» намагався виявити «шпарини» у місцевій системі ППО. Найбільше ворога цікавили локації базування та маршрути руху мобільних вогневих груп, які захищають повітряний простір у районі ТЕЦ", – йдеться в повідомленні.

Щоб отримати координати, зрадник обходив місцевість поблизу енергооб’єкта та фіксував на камеру мобільного телефону місця ймовірного перебування українських військових. Одночасно чоловік збирав для ФСБ інформацію про наслідки попередніх атак на ТЕЦ та результати відновлювальних робіт.

Зрадника викрили і спіймали "на гарячому", коли він шпигував у технологічних приміщеннях ТЕЦ. Йому повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

За даними слідства, чоловік потрапив у поле зору ФСБ під час публікацій антиукраїнських коментарів у Телеграм-каналах. При обшуках у нього вилучили мобільний телефон із доказами роботи на ворога. Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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