У мешканців прикордонних міст є максимум хвилина, щоб сховатися від балістики, - Клименко

У разі удару балістикою у мешканців прикордонних міст є максимум хвилина часу, аби сховатися в укритті.
Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, коментуючи наслідки удару росіянами балістичними ракетами по Сумах, передає Укрінформ.
"Було два удари з проміжком 2-2,5 хвилини, 10:15 і 10:17. Удар був по центру міста попередньо ракетою «Іскандер-М» осколково-фугасної дії. Швидкість цієї ракети – понад 2 кілометри за 1 секунду. Ось уявіть собі, 100 кілометрів вона пролетіла до місця ураження менше ніж за 45 секунд", - розповів Клименко.
Тому, зазначив він, люди, особливо в прифронтових містах, мають дуже швидко спускатися в укриття.
"До хвилини часу всі мають бути в укриттях, а краще - пів хвилини", - наголосив Клименко.
За попередніми даними, росіяни вдарили по Сумах балістичною ракетою "Іскандер-М" осколково-фугасної дії.
"Осколково-фугасна бойова частина підривається не в повітрі, а при зіткненні з твердою поверхнею. Другий удар був у навчальний комплекс місцевого університету, і найбільше людей саме там загинуло. Був також пошкоджений тролейбус із людьми, які їхали з густонаселених районів Сум до центру міста, багато хто - з дітьми. Бачимо все більше обстрілів прикордоння і саме міста Суми", - зазначив Клименко.
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