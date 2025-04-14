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У мешканців прикордонних міст є максимум хвилина, щоб сховатися від балістики, - Клименко

Швидкість цієї ракети – понад 2 кілометри за 1 секунду.

У мешканців прикордонних міст є максимум хвилина, щоб сховатися від балістики, - Клименко
Голова МВС Ігор Клименко
Фото: пресслужба МВС

У разі удару балістикою у мешканців прикордонних міст є максимум хвилина часу, аби сховатися в укритті.

Про це заявив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, коментуючи наслідки удару росіянами балістичними ракетами по Сумах, передає Укрінформ.

"Було два удари з проміжком 2-2,5 хвилини, 10:15 і 10:17. Удар був по центру міста попередньо ракетою «Іскандер-М» осколково-фугасної дії. Швидкість цієї ракети – понад 2 кілометри за 1 секунду. Ось уявіть собі, 100 кілометрів вона пролетіла до місця ураження менше ніж за 45 секунд", - розповів Клименко.

Тому, зазначив він, люди, особливо в прифронтових містах, мають дуже швидко спускатися в укриття.

"До хвилини часу всі мають бути в укриттях, а краще - пів хвилини", - наголосив Клименко.

За попередніми даними, росіяни вдарили по Сумах балістичною ракетою "Іскандер-М" осколково-фугасної дії.

"Осколково-фугасна бойова частина підривається не в повітрі, а при зіткненні з твердою поверхнею. Другий удар був у навчальний комплекс місцевого університету, і найбільше людей саме там загинуло. Був також пошкоджений тролейбус із людьми, які їхали з густонаселених районів Сум до центру міста, багато хто - з дітьми. Бачимо все більше обстрілів прикордоння і саме міста Суми", - зазначив Клименко.

  • 13 квітня російські війська вдарили по центру Сум двома балістичними ракетами. В результаті удару загинуло 34 людини, з них - двоє дітей 2008 і 2013 року народження, 119 зазнали поранень, близько 40 осіб перебувають у лікарні, з яких 11 - у тяжкому стані.
  • ГУР Міноборони встановило, що виконавці чергового воєнного злочину Росії 13 квітня 2025 року в Сумах, внаслідок якого загинули десятки цивільних українців, - розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад ЗС РФ.
  • Раніше, 4 квітня, внаслідок удару російською балістичною ракетою та "шахедами" в Кривому Розі постраждали 74 людини. 20 людей загинуло, серед них - 9 дітей.
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