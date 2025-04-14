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Росія випустила по Україні 62 ударні дрони, ППО збила 40 із них

Ще 11 безпілотників не досягли цілей. 

Росія випустила по Україні 62 ударні дрони, ППО збила 40 із них
Фото: Сили оборони Півдня

Уночі 14 квітня Росія випустила по території України 62 ударні безпілотники. Протиповітряна оборона збила 40 із них.

"У ніч на 14 квітня (із 20.30 13 квітня) противник атакував 62-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда — Крим", – йдеться у повідомленні Повітряних сил. 

Станом на 09.00 підтверджено збиття 40 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході та півдні країни.11 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені  (без негативних наслідків).

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Донеччина, Дніпропетровщина та Харківщина.

Фото: Повітряні сили

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

  • 13 квітня пізно ввечері росіяни атакували Одесу ударними безпілотниками. Поранені семеро людей. 
  • Через російський дрон спалахнула пожежа на складі продуктів харчування у Харкові.
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