Тарифна мовчанка. Чому кияни отримали збільшені платіжки і чи можна їх скасувати
Тарифна мовчанка. Чому кияни отримали збільшені платіжки і чи можна їх скасувати
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Микола Азаров планує стати в Росії академіком, попри нульовий індекс Хірша
Застілля з мертвими. Чим небезпечні похоронні забобони
Застілля з мертвими. Чим небезпечні похоронні забобони
Померла генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова
Померла генеральна директорка Музею історії Києва Діана Попова
Від Рембо до Шаленого Макса: 10 найвпливовіших бойовиків в історії кіно
Від Рембо до Шаленого Макса: 10 найвпливовіших бойовиків в історії кіно
Україна встановила понад 150 громадян Китаю, які воюють проти неї. Вони підписували контракти ще з 2023-го
Україна встановила понад 150 громадян Китаю, які воюють проти неї. Вони підписували контракти ще з 2023-го
Засновник української IT-компанії створив AI-бота з характером дніпровських бізнесменів, що вчить жорсткому менеджменту
Засновник української IT-компанії створив AI-бота з характером дніпровських бізнесменів, що вчить жорсткому менеджменту
Ворог завдав ракетного удару по Сумах, загинули 34 особи, у тому числі дві дитини (оновлено)
Ворог завдав ракетного удару по Сумах, загинули 34 особи, у тому числі дві дитини (оновлено)
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
Олександр Сирський: «Підготовлений мобілізаційний ресурс противника — близько 5 млн осіб. А мобресурс загалом — 20 мільйонів»
ГоловнаСуспільствоВійна

Російська армія за добу втратила понад 1300 солдатів

Від початку вторгнення РФ Сили оборони ліквідували близько 933 980 окупантів. 

Російська армія за добу втратила понад 1300 солдатів
Фото ілюстративне
Фото: скрин

Упродовж доби оборонці ліквідували 1310 окупантів, 19 ворожих танків, 42 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем та 2 засоби ППО.

Про це повідомив Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.04.25 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 933 980 (+1310) осіб,
  • танків ‒ 10622 (+19) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22130 (+42) од,
  • артилерійських систем – 26222 (+59) од,
  • РСЗВ – 1362 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1130 (+2) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів  – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32544 (+119),
  • крилаті ракети ‒ 3145 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 44129 (+179) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3801 (+2).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies