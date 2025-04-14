Російська армія за добу втратила понад 1300 солдатів

Упродовж доби оборонці ліквідували 1310 окупантів, 19 ворожих танків, 42 бойові броньовані машини, 59 артилерійських систем та 2 засоби ППО.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 14.04.25 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 933 980 (+1310) осіб,
- танків ‒ 10622 (+19) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22130 (+42) од,
- артилерійських систем – 26222 (+59) од,
- РСЗВ – 1362 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 1130 (+2) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 32544 (+119),
- крилаті ракети ‒ 3145 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 44129 (+179) од,
- спеціальна техніка ‒ 3801 (+2).
Дані уточнюються.