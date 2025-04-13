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«За тиждень – Великдень». Як капелан із військовими молився

Молитва отця Юрія більше схожа на розмову із друзями: він читає кілька уривків із Біблії, але більше говорить із військовими. 

Фото: Зоряна Стельмах

Невеликими групами, зі святковими власноруч зібраними букетами військові в містах і селах біля лінії фронту прийшли на недільну молитву. 

Отець Юрій служить у 24 окремій механізованій бригаді імені короля Данила. Відколи греко-католицький священик прийшов до війська, він тепер капелан і позаконфесійний. За один день він встигає обʼїхати кілька населених пунктів, де відпочивають або несуть тилову службу військові його бригади.

Фото: Зоряна Стельмах

Ще в порожній кімнаті капелан вдягає білу ризу, швидко розкладає ікони, хрест і молитовник, чашу для причастя і починає молитву. По одному в кімнату заходять військові, які на самоті сповідаються священику. На вулиці в цей час збираються військовослужбовці з вербовими гілочками в руках. Коли сповідь закінчується, капелан Юрій запрошує їх на спільну молитву. 

Молитва отця Юрія більше схожа на розмову із друзями: він читає кілька уривків із Біблії, але більше говорить із військовими. Лагідно нагадує, що Вербна неділя важлива не обрядом – освятити гілочки, а довірою і вірою в Бога, і бажає, з Божою поміччю, кожному пройти свої випробування на фронті і повернутись до своєї родини.

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Інна Варениця

Фото: Інна Варениця

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Зоряна Стельмах

Фото: Інна Варениця

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