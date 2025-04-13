Триває ліквідація наслідків атаки у Сумах, 68 постраждалих перебувають у лікарнях

У Сумах триває ліквідація наслідків атаки. 68 постраждалих перебувають у лікарнях. Усього росіяни пошкодили 20 будівель.
Як розповів президент Володимир Зеленський, усі необхідні служби долучені до рятувальної операції.
68 постраждалих наразі перебувають у медичних закладах. З них восьмеро – у важкому стані. Лікарі роблять усе можливе, щоб урятувати життя та зберегти здоров’я поранених.
Окрім університету, внаслідок обстрілу були пошкоджені п’ять багатоквартирних будинків, кафе та магазини, районний суд. Загалом своїм ударом росіяни пошкодили 20 будівель.
"Я дякую всім, хто залучений до допомоги людям на місці обстрілу: бригадам екстреної медичної допомоги, ДСНС, Нацполіції, комунальним службам та волонтерам. Постраждалим є куди звертатися по допомогу, і завдяки вам вона надається так, як потрібно", – сказав президент.
- Раніше президент Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення повідомив, що це були дві російські балістичні ракети. Перша влучила в одну із будівель університету. Друга розірвалась фактично над вулицею. 117 людей були поранені, у тому числі діти й, зокрема, дівчинка двадцять п'ятого року народження.
- Зранку 13 березня у Сумах пролунали вибухи. Загинули 34 особи, з них 2 дитини. Постраждало 117 осіб, з них – 15 дітей.
- Головне управління розвідки Міноборони встановило, що виконавці чергового воєнного злочину Росії 13 квітня 2025 року в Сумах, внаслідок якого загинули десятки цивільних українців, - розрахунки 112-ї та 448-ї ракетних бригад ЗС РФ.