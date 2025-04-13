Триває ліквідація наслідків атаки у Сумах, 68 постраждалих перебувають у лікарнях

У Сумах триває ліквідація наслідків атаки. 68 постраждалих перебувають у лікарнях. Усього росіяни пошкодили 20 будівель.

Як розповів президент Володимир Зеленський, усі необхідні служби долучені до рятувальної операції.

68 постраждалих наразі перебувають у медичних закладах. З них восьмеро – у важкому стані. Лікарі роблять усе можливе, щоб урятувати життя та зберегти здоров’я поранених.

Окрім університету, внаслідок обстрілу були пошкоджені п’ять багатоквартирних будинків, кафе та магазини, районний суд. Загалом своїм ударом росіяни пошкодили 20 будівель.

Фото: ДСНС Ліквідація наслідків атаки у Сумах

"Я дякую всім, хто залучений до допомоги людям на місці обстрілу: бригадам екстреної медичної допомоги, ДСНС, Нацполіції, комунальним службам та волонтерам. Постраждалим є куди звертатися по допомогу, і завдяки вам вона надається так, як потрібно", – сказав президент.