У Сумах після ракетного удару РФ 13-річний хлопчик урятував пасажирів автобуса (доповнено)

У Сумах після сьогоднішнього ракетного російського удару 13-річний хлопчик врятував пасажирів автобуса.
Про це розповів мер Сум Артем Кобзар та видання Кордон.Медіа.
"Сьогодні, коли прилетіли ворожі ракети, було влучання осколками. Автобус загорівся і один із вихованців ДЮСШ, хлопчик 13 років... були заблоковані двері, він виплигнув у вікно, розблокував двері і допоміг вийти людям", – сказав посадовець.
Він додав, що хлопчик також був поранений у голову трьома осколками. Один лікарі видалили, а два залишилися, оскільки знаходяться дуже глибоко.
Доповнення. За даними видання Кордон.Медіа, хлопця звати Кирило Ілляшенко. Він їхав у автобусі разом із мамою.
Після російської атаки двері були заблоковані. Хлопець через розбите вікно вибрався з охопленого вогнем транспорту та допоміг врятуватися іншим пасажирам, які ще були живі.
Як розповіла мама хлопчика Марина, Кирила ще будуть обстежувати медики. У жінки обличчя посічене склом, але загрози здоров’я немає.
Кирило є вихованцем ДЮСШ "Факел", де займається вільною боротьбою.
За словами Кобзара, після російського удару 2 дітей 2011 року народження знаходяться у стабільно важкому стані.
- Зранку 13 березня у Сумах пролунали вибухи. Загинули 34 особи, з них 2 дитини. Постраждало 117 осіб, з них – 15 дітей.
- Президент Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення повідомив, що це були дві російські балістичні ракети. Перша влучила в одну із будівель університету. Друга розірвалась фактично над вулицею. 117 людей були поранені, у тому числі діти й, зокрема, дівчинка двадцять п'ятого року народження.