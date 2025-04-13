У Сумах після ракетного удару РФ 13-річний хлопчик урятував пасажирів автобуса (доповнено)

Хлопець сам був пораненим трьома осколками у голову.

У Сумах після сьогоднішнього ракетного російського удару 13-річний хлопчик врятував пасажирів автобуса.

Про це розповів мер Сум Артем Кобзар та видання Кордон.Медіа.

"Сьогодні, коли прилетіли ворожі ракети, було влучання осколками. Автобус загорівся і один із вихованців ДЮСШ, хлопчик 13 років... були заблоковані двері, він виплигнув у вікно, розблокував двері і допоміг вийти людям", – сказав посадовець.

Він додав, що хлопчик також був поранений у голову трьома осколками. Один лікарі видалили, а два залишилися, оскільки знаходяться дуже глибоко.

Доповнення. За даними видання Кордон.Медіа, хлопця звати Кирило Ілляшенко. Він їхав у автобусі разом із мамою.

Після російської атаки двері були заблоковані. Хлопець через розбите вікно вибрався з охопленого вогнем транспорту та допоміг врятуватися іншим пасажирам, які ще були живі.

Як розповіла мама хлопчика Марина, Кирила ще будуть обстежувати медики. У жінки обличчя посічене склом, але загрози здоров’я немає.

Кирило є вихованцем ДЮСШ "Факел", де займається вільною боротьбою.

За словами Кобзара, після російського удару 2 дітей 2011 року народження знаходяться у стабільно важкому стані.