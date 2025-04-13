Одна із російських ракет у Сумах влучила в будівлю університету, інша розірвалася над вулицею

Одна із російських ракет у Сумах влучила в будівлю університету, інша розірвалася фактично над вулицею.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час вечірнього відеозвернення.

"Це були дві російські балістичні ракети. Перша влучила в будівлю – одна з будівель університету. Друга розірвалась фактично над вулицею. 117 людей були поранені, у тому числі діти й, зокрема, дівчинка двадцять п'ятого року народження. Лікарі, всі медичні працівники роблять максимум, щоб допомогти, щоб якнайбільше врятувати. Я вдячний усім службам, які за лічені хвилини були на місці та почали рятувальні роботи", – сказав глава держави.

Він нагадав, що удар прийшовся просто по центру міста у Вербну неділю.

"Тільки абсолютно відбита сволота може робити таке" – зазначив Зеленський.

Сьогодні багато лідерів держав, дипломатів, багато звичайних людей з великим серцем висловили свої співчуття Україні, українцям і засудили російський удар. Зокрема вже є заяви лідерів і голів урядів Франції, Британії, Німеччини, Данії, Фінляндії, Польщі, очільників Євросоюзу, держав Балтії – Литви, Латвії, Естонії.

Президент подякував прем'єр-міністрам Хорватії та Болгарії, президентці Молдови, прем'єр-міністру Нідерландів, президенту Словаччини, прем'єр-міністру Швеції і висловив впевненість, що буде підтримка й інших багатьох лідерів.

"Я хотів би подякувати кожному й кожній, хто пам'ятає, що війни закінчуються, коли про злочини війни не забувають і коли на агресора тиснуть достатньо – саме цього зараз немає", – наголосив він.

Також нагадав, що цієї п'ятниці (11 квітня-ред.) був рівно місяць, як Росія відкинула американську пропозицію повного й безумовного припинення вогню.

"Вони не бояться. І саме тому балістика. Саме тому щоночі – під сотню ударних дронів, більшість із яких – «шахеди», і саме проти звичайних українських міст", – сказав Зеленський.

Продовжуються й російські штурми на фронті. Вони не перестають атакувати та не перестають поширювати ненависть у своїй державній пропаганді. Президент сказав, що тільки тиском, тільки рішучими діями це можна змінити.

"Кожна російська балістика, кожна крилата ракета, усі російські «шахеди», усі керовані бомби б'ють не тільки по наших людях, по наших громадах, але й по дипломатії, по політиці кожного, хто дійсно намагається все це завершити. Ми будемо робити все й надалі, щоб захистити людей і життя", – зазначив глава держави і подякував усім країнам і лідерам, які допомагають Україні.

Він нагадав, що важливі цього тижня були рішення щодо нових пакетів підтримки України – після «Рамштайну» й на двосторонній основі.

"Україна обов'язково вистоїть. Ми обов'язково дамо для нашої держави, для наших людей надійні гарантії безпеки. І обов'язково пам'ятаємо: лише разом ми достатньо сильні, щоб досягти своїх цілей. Я дякую всім, хто сьогодні з Сумами, дякую всім, хто підтримує одне одного і хто робить усе для захисту та зміцнення України, українців. Слава Україні", – резюмував президент.