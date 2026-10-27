Як окупанти в Сімферополі вчать підлітків штурмувати будівлі й керувати дронами

Це не приватна ініціатива, а клуб так званої муніципальної бюджетної установи « Міський підлітково-молодіжний центр міського округу Сімферополь», тобто частина системи окупаційної адміністрації міста. Він безкоштовно проводить заняття тричі на тиждень для підлітків віком 13–18 років. «Хочеш навчитися стріляти, надавати першу допомогу, керувати дроном, командувати — тобі точно по дорозі з нами», — так підлітків мотивують вступати до клубу. І їхнє навчання схоже на підготовку штурмовиків для війни проти України.

Ми вже писали про роботу військово-патріотичних клубів на окупованій території Автономної Республіки Крим. Таких клубів у Криму щонайменше 56. На них впливають кілька структур — від Кримпатріотцентру до ДТСААФ. Серед керівників ВПК дедалі більше російських військових і силовиків, які воювали чи воюють проти України. У цьому матеріалі йтиметься про дуже помітний клуб «Спадкоємці Перемоги» (російською «Наследники Победы»).

Фото: змі окупантів Олексій Луценко

З відкритих джерел відомо, що клуб створили у квітні 2017 року, й від початку його метою була мілітаризація дітей. Із повідомлень клубу видно, що військова підготовка підлітків має практичний характер. Уже в кінці 2018 року курсанти показували результати свого навчання на військово-історичному фестивалі «Битва за Москву» в російській столиці. У 2019 році часники клубу посіли перше місце у мілітаристській грі «Зарниця», де демонстрували вміння поводитися зі зброєю та інші навички військової підготовки. За останні роки у клубу з’явились нові напрями підготовки, зокрема управління безпілотником.

У березні 2026 року курсантів навчали визначати відстань до цілі та її розміри за допомогою оптичних прицілів до гвинтівки СВД; потім діти перевіряли отримані навички на практиці.

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Фото: vk.com Учасники ВПК «Спадкоємці перемоги» під час заняття клубу. Березень 2026, окупований Крим.

Особливу увагу у «Спадкоємцях перемоги» приділяють підготовці дівчат. Окремо серед них проводили змагання зі складання-розбирання авто, стрільби й надання першої допомоги. Організатори назвали це «випробуванням бойового духу й рішучості».

Фото: vk.com Учасниця ВПК «Спадкоємці перемоги» під час стрільби на змаганнях. Березень 2026, окупований Крим.

У травні 2026 року учасники клубу відпрацьовували тактичний бій у будівлях: алгоритм штурму укріплених точок, зачистку приміщень від входу до повного контролю над об’єктом, злагодженість дій групи та знання секторів. Під час іншого навчання вправлялися в метанні гранат зі стійок стоячи і лежачи, опановували інженерну підготовку. Діти вчилися саперною «кішкою» здалеку зривати міни-розтяжки, дротяні петлі та підозрілі предмети. У клубі пояснили, що ці навички потрібні для безпечного просування групи в бойовій обстановці.

Окремий навчальний день присвятили пілотуванню дрона, тактичній роботі з безпілотниками, неповному розбиранню й збиранню автомата Калашникова, відпрацюванню швидкості спорядження магазинів.

Фото: vk.com окупований Крим. Учасники ВПК «Спадкоємці перемоги» під час занять у клубі. Травень 2026,

Фото: vk.com окупований Крим. Учасники ВПК «Спадкоємці перемоги» під час занять у клубі. Травень 2026,

Фото: vk.com окупований Крим. Учасники ВПК «Спадкоємці перемоги» під час занять у клубі. Травень 2026,

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Отже, те, чим займається клуб «Спадкоємці перемоги», схоже не на «патріотичне виховання», про яке там заявляють, а на підготовку штурмовиків. Особливо показовим є навчання з управління дронами, які є одним із головних інструментів у війні Росії проти України. Заняття відбуваються тричі на тиждень упродовж навчального року.

Завідувач клубу — Олексій Луценко, який також очолює відділення «Юнармії» в окупованому Сімферополі, працює інструктором Регіонального центру тактичної підготовки «Крим тактика», а з січня 2025 року входить до складу міської комісії у справах неповнолітніх. 2025 року його фото розмістили на міській «дошці пошани», а навесні 2026 року очолюваний ним клуб визнали найкращим військово-патріотичним клубом Сімферополя і другим в окупованому Криму.

Фото: vk.ru Жовтень 2025 року, окупований Крим. Олексій Луценко, завідувач ВПК «Спадкоємці перемоги».

Про професійну військову чи педагогічну освіту та кар’єру Олексія Луценка відомо небагато. За даними відкритих джерел, із 30 липня 2015 року він зареєстрований як індивідуальний підприємець, що займається роздрібною торгівлею одягом. Його шлях до роботи з дітьми проліг через тактичну підготовку й «реконструкторський» рух.

24 грудня 2019 року на засіданні місцевого штабу «Юнармії» Сімферополя Олексія Луценка обрали керівником штабу. Тоді ж до складу штабу ввели представника «Добровільного товариства сприяння армії, авіації та флоту» «Республіки Крим» Сергія Варавву, про якого ми згадували в попередньому матеріалі.

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Пізніше Луценко брав участь у семінарі «Крим тактика» для курсантів військово-патріотичних клубів і юнармійських загонів окупованого Криму з тактики малих груп у гірсько-лісистій місцевості. У травні 2021 року, як керівник штабу «Юнармії» Сімферополя, звітував на засіданні так званої громадської ради при окупаційному «міністерстві» освіти, науки і молоді Криму про роботу історико-реконструкторських клубів. На цьому прикладі видно, як ВПК, «Юнармія» і ДТСААФ переплітаються в цілу систему мілітаризації дітей.

«Юнармія» як мілітаристична організація перебуває під санкціями Сполучених Штатів Америки, Канади, Швейцарії, Європейського Союзу, Великої Британії, Австралії, Нової Зеландії, Японії та України. Луценко, очолюючи її сімферопольську ланку, не лише проводить заходи для вже залучених дітей, а й заохочує інших долучатись.

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У травні 2021 року він очолив юнармійський парадний розрахунок на репетиції параду до «дня перемоги». У березні 2022 року, за кілька тижнів після початку великої війни, супроводжував кадетів і юнармійців до військового госпіталю, де діти передали листи й гуманітарну допомогу російським військовим, пораненим на війні проти України, в межах акції «Своїх не кидаємо». Так дітей безпосередньо залучили до підтримки армії агресора.

У квітні 2022 року Луценко готував близько шістдесяти юнармійців до параду на честь 77 річниці «перемоги». У вересні 2022 року як керівник клубу взяв участь у заході «Урок для нащадків» з елементами військово-історичної реконструкції для ВПК Сімферополя разом з Павлом Нечайкіним, співробітником «Кримпатріотцентру».

Фото: vk.ru Олексій Луценко разом з учасниками руху «Юнармія». Травень 2021 року, окупований Крим.

Фото: vk.ru Олексій Луценко разом з учасниками руху «Юнармія». Травень 2021 року, окупований Крим.

У лютому 2023 року, за інформацією коледжу «Кримського федерального університету», який діє при окупаційній владі, Луценко проводив кураторську годину, на якій був представлений студентам як «ветеран бойових дій на території Донецької області у 2014 та 2022 роках». Це свідчить про його безпосередню участь у війні проти України.

У лютому 2024 року він провів агітаційну зустріч для кадетів і тих, хто планує вступити до «Юнармії», у Сімферопольській академічній гімназії. У березні 2024 року на лінійці з нагоди десятої річниці окупації Криму в школі №26 вручав знаки «Юнармії» учням 8–11 класів, яких «посвятили» в юнармійці. Дітям при цьому казали, що вони — майбутні захисники Росії, й від них залежить її доля.

У лютому 2025 року Луценко провів таку ж зустріч із студентами Кримського економіко-правничого коледжу: за словами представника коледжу, мета — не лише залучити студентів до руху, а й виховати з них «справжніх патріотів».

Також Луценко — інструктор центру «Крим тактика», мета створення якого — «підвищення обороноздатності Росії, популяризація служби в російській армії та військово-патріотичне виховання молоді». Як інструктор Олексій Луценко проводить семінари та тренування, зокрема з тактичної та стрілецької підготовки. У їхній програмі — засідки й контрзасідки, «наліт на базу противника», подолання мінно-вибухових загороджень, штурм і зачистка будівель із ростовими штурмовими щитами, швидке перезаряджання зброї. Центр співпрацює зі школами й клубами окупованого Криму й регіонів Росії.

У жовтні 2022 року інструктори центру організували майданчик з тактики малих груп у гірсько-лісистій місцевості у навчально-польових зборах юнармійців Сімферополя. На відео цих зборів діти у військовій формі стріляють, імітують ведення бою тощо.

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Водночас Луценко готує до бойових дій і дорослих. На його сторінці у російській соцмережі «Вконтакті» йдеться про отримання у 2023 році подяки від командування Чорноморського флоту Росії за підготовку військових 810 окремої гвардійської бригади морської піхоти. Ця бригада фігурувала в попередньому матеріалі: у її складі воював і загинув Денис Удовиченко, колишній керівник керченського військово-патріотичного клубу «Ельтіген».

Приклад «Спадкоємців перемоги» й Олексія Луценка підтверджує кілька закономірностей. По-перше, ВПК — не окремі гуртки, а вузли мережі. Муніципальна установа, «Юнармія», ДТСААФ, «Кримпатріотцентр» і «Держкомітет молодіжної політики» тут пов’язані через одні й ті ж прізвища. По-друге, це ніяке не «патріотичне виховання»: підлітків вчать штурмувати будівлі, кидати гранати, знешкоджувати розтяжки й пілотувати дрони, а частину дітей вже залучили до підтримки російських військових.

По-третє, одні й ті ж люди готують до бою і дітей, і дорослих військових, а окупаційна влада публічно їх за це винагороджує.

Держава-окупант не може примушувати мешканців окупованих територій до служби у своїх збройних чи допоміжних силах, а будь-який тиск чи пропаганда з метою добровільного вступу заборонені(IV Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року, стаття 51). Те, що роблять «Спадкоємці перемоги», зокрема агітація підлітків до участі у військово-патріотичних формуваннях, систематичне навчання військових навичок та залучення дітей до заходів на підтримку російських військових, потребує правової оцінки з погляду Женевської конвенції та інших норм міжнародного гуманітарного права. Людей, причетних до мілітаризації дітей на окупованій території й залучення їх до підтримки армії окупанта, слід притягти до відповідальності. Санкційні обмеження, запроваджені щодо керівників найбільших мілітаризованих рухів і організацій Росії, й кримінальне переслідування деяких із них за національним законодавством свідчать, що міжнародні й національні механізми реагування на такі дії є. І їх потрібно застосовувати, зокрема в описаних випадках.

У наступних публікаціях ми розглядатимемо інші військово-патріотичні клуби, які працюють на окупованих територіях України.