Військовослужбовці 475-го окремого штурмового полку CODE 9.2 повідомили про дві успішні евакуації повітряним безпілотником поранених побратимів, йдеться на Facebook-сторінці підрозділу.

Операцію спланували впродовж тижня, щоб витягнути з позицій 25-річного Євгена із позивним «Ізюм» та 24-річного Артема на псевдо «Колобок». Обоє військових мали тяжкі поранення кінцівок, перебуваючи приблизно за п’ять кілометрів від державного кордону з Росією. Зазначено, що добратися наземними платформами не дозволяв рельєф.

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Евакуаційний дрон подолав майже 30 км до позиції військового та стільки ж у зворотному напрямку з бійцем на борту. Поранений уже за пів години був у руках медиків.

Командир 475-го ОШП «CODE 9.2» Олександр «Флінт» Настенко озвучив план готувати екіпажі до системної роботи з повітряної евакуації поранених.

«Надалі ми плануємо внести зміни до штатної структури нашого полку та створити у складі медичної роти окреме відділення санітарної авіації. Воно спеціалізуватиметься безпосередньо на евакуації поранених із поля бою повітряним транспортом», – наголосив «Флінт».

Зазначається, що весь цей час росіяни намагалися глушити зв’язок РЕБом, але це не завадило виконанню місії. Місію здійснили нещодавньо представленим евакуаційним дроном StarGate, компанії SkyFall. Зазначається, що команда виробника теж була долучена до планування.

Відомо, що в операції взяли участь кілька підрозділів, залучали вогневе прикриття, зокрема за участі ударних дронів Vampire.

Безпілотник StarGate представили минулого тижня. Заявлено, що дрон, обладнаний медичними ногами, здатний перевозити до 150 кг корисного навантаження та розвивати швидкість до 105 км/год. А працювати в умовах придушення сигналу, зі слів виробника, дозволяють бортові системи штучного інтелекту, навігації та резервування зв’язку.