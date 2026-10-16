Українська SkyFall представила безпілотник для евакуації поранених повітрям

Українська оборонно-технологічна компанія SkyFall представила безпілотник StarGate для повітряної медичної евакуації поранених. Про це повідомляє Associated Press, журналісти якої побували на польовій демонстрації цього дрона.

За словами представника компанії, ідея розробити такий безпілотник виникла у відповідь на запит військових. Торік командир 475-го окремого штурмового полку, відомого як Code 9.2, на позивний «Флінт» звернувся до засновника SkyFall із проханням розробити безпечніший спосіб евакуації поранених військових із важкодоступних позицій.

У Associated Press зазначають, що бійцям Code 9.2 доводиться пересуватись пішки до позиції на передовій, щоб забрати звідти поранених, оскільки там транспортні засоби вразливі до атак дронів. Підрозділ також застосовує безпілотні наземні комплекси для евакуації поранених і доставки постачання, однак їм зазвичай потрібно від двох до трьох годин, щоб дістатися до позиції. Час залежить від відстані, стану доріг і загрози з повітря, розповів командир підрозділу Code 9.2.

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«Подолання 10 кілометрів за лічені хвилини стало б кардинальною зміною на фронті», — сказав він.

За даними виробника, дальність польоту StarGate в один бік становить 15 кілометрів, що потенційно дає змогу діставатися до важкопоранених військових, які опинилися заблокованими глибоко в зоні ураження.

За словами розробників, StarGate може переносити корисне навантаження масою до 150 кілограмів. Цього достатньо для транспортування пораненого військового в бронежилеті та з бойовим спорядженням, зазначили у компанії. Медичний відсік безпілотника сконструйовано навколо нош.

Заявлена крейсерська швидкість дрона становить 65 км/год, максимальна — до 105 км/год. За даними SkyFall, підготовка апарата до польоту займає приблизно 10 хвилин.

Конструкцію StarGate змінювали кілька разів. Серед удосконалень — кронштейни для легшого транспортування, медичні ноші та покращене програмне забезпечення та захист.

StarGate використовує два канали зв’язку — Starlink і власну систему компанії L-Link, — а також систему на основі штучного інтелекту, яка допомагає зберігати керованість, коли супутникова навігація недоступна.

За словами представника компанії, дроном керують вручну, але він має кілька функцій штучного інтелекту, які дають змогу працювати за відсутності GPS, а також у ситуаціях, коли сигнали підміняють або робочі частоти подавляють засобами радіоелектронної боротьби.

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Якщо зв’язок повністю зникає, StarGate, за твердженням розробників, може самостійно прокласти маршрут до безпечного району. Дрон розрахований на роботу під час дощу та снігу, а для нічних місій оснащений тепловізійними камерами.

Фото: SkyFall StarGate

Розробники також заявляють, що дрон продемонстрував здатність продовжувати політ після втрати одного з його кронштейнів із двигуном. Під час випробувань безпілотник також продемонстрував систему захисту від атакуючих FPV-дронів за допомогою сіткомета.

Цього тижня військові розпочали випробовувати дрон на передовій. Однак, за словами командира Code 9.2, робити висновки поки що зарано. Підрозділу потрібно щонайменше місяць роботи з дроном, перш ніж можна буде надати обґрунтовану статистику його успішності.

«Це абсолютно новий спосіб евакуації. Наразі складно докладно говорити про переваги й недоліки. Нам потрібно більше попрацювати з ним», — сказав він.

SkyFall оцінює вартість одного комплексу щонайменше у $50 тисяч, залежно від конфігурації. До кінця 2026 року виробник планує виробляти до 1000 апаратів на місяць.

Компанія SkyFall з’явилася після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році й виробляє безпілотники. Її важкий дрон Vampire, відомий російським військовим під назвою «Баба Яга», українські військові застосовують для виконання бойових завдань. Компанія виробляє важкі БпЛА Vampire, FPV Shrike та дрони-перехоплювачі P1-SUN.