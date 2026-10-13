Заблоковані і канали мультсеріалу "Маша і ведмідь" різними мовами.

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Відеохостинг YouTube обмежив доступ в Україні або повністю видалив ще 39 каналів, які поширювали російську пропаганду. Про це повідомив Центр протидії дезінформації.

Серед заблокованих або видалених – канали російських артистів, які підтримують війну проти України та режим Володимира Путіна, а також канали мультсеріалу "Маша і ведмідь" різними мовами.

Зокрема, обмеження торкнулися каналів Олега Газманова, Миколи Баскова, Лоліти, Діми Білана, Басти, Михайла Боярського, SHAMAN, Дениса Майданова та інших російських артистів і пропагандистів.

У Центрі протидії дезінформації зазначили, що продовжують співпрацювати з цифровими платформами, щоб очищувати український інформаційний простір від російської пропаганди.