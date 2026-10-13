Відеохостинг YouTube обмежив доступ в Україні або повністю видалив ще 39 каналів, які поширювали російську пропаганду. Про це повідомив Центр протидії дезінформації.
Серед заблокованих або видалених – канали російських артистів, які підтримують війну проти України та режим Володимира Путіна, а також канали мультсеріалу "Маша і ведмідь" різними мовами.
Зокрема, обмеження торкнулися каналів Олега Газманова, Миколи Баскова, Лоліти, Діми Білана, Басти, Михайла Боярського, SHAMAN, Дениса Майданова та інших російських артистів і пропагандистів.
У Центрі протидії дезінформації зазначили, що продовжують співпрацювати з цифровими платформами, щоб очищувати український інформаційний простір від російської пропаганди.
- Раніше у Центри протидії дезінформації зазначали, що Росія використовує персонажів популярних мультсеріалів для поширення ненависті до українців і виправдання війни. Зокрема, у соцмережах поширювали відео, створені за допомогою штучного інтелекту, в яких герої "Маші та Ведмедя", "Фіксиків" та інших мультфільмів убивають карикатурно зображених українців.
- 21 серпня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти п’яти росіян і чотирьох організацій, що причетні до створення та дистрибуції анімаційного серіалу "Маша та Ведмідь".