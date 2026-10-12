Сили оборони України продовжують завдавати ударів по об’єктах, які забезпечують російську армію пальним, озброєнням і компонентами для ракет та безпілотників.
Про це повідомили в Міноборони України.
За даними відомства, у вересні українські військові уразили:
- 12 великих нафтопереробних заводів;
- два підприємства газоконденсатної та нафтохімічної промисловості;
- п’ять підприємств військово-промислового комплексу;
- військово-морську базу та об’єкти флоту;
- військовий аеродром і авіаційну техніку.
Зокрема, на військово-морській базі «Новоросійськ» уразили щонайменше три російські кораблі.
На аеродромі "Ростов-на-Дону (Центральний)" під удар потрапили два літаки Ан-26, один Ан-12 і три гелікоптери.
Також українські сили атакували місця зберігання та запуску ударних безпілотників, портову, паливну й логістичну інфраструктуру.
Найвіддаленішою ціллю у вересні став нафтопереробний завод «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», розташований приблизно за 1500 кілометрів від українського кордону.
- Сили оборони України системно перейшли від серійних ударів по НПЗ та аеродромах до високоточних операцій саме по логістичному ланцюгу виробництва, зберігання та запуску БПЛА. Подібні операції проводилися й раніше, в принципі з 2024-го року, але так акцентовано — вперше.
- Детальніше про удари ЗСУ по російських НПЗ читайте у матеріалі «Від «Цимбулового» до Донецька: Сили оборони змінили фокус ударів з російських НПЗ на «дронопорти».