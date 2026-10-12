Також під ударами були військово-морська база, аеродроми, кораблі, авіаційна техніка та логістична інфраструктура РФ.

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Сили оборони України продовжують завдавати ударів по об’єктах, які забезпечують російську армію пальним, озброєнням і компонентами для ракет та безпілотників.

Про це повідомили в Міноборони України.

За даними відомства, у вересні українські військові уразили:

12 великих нафтопереробних заводів;

два підприємства газоконденсатної та нафтохімічної промисловості;

п’ять підприємств військово-промислового комплексу;

військово-морську базу та об’єкти флоту;

військовий аеродром і авіаційну техніку.

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Зокрема, на військово-морській базі «Новоросійськ» уразили щонайменше три російські кораблі.

На аеродромі "Ростов-на-Дону (Центральний)" під удар потрапили два літаки Ан-26, один Ан-12 і три гелікоптери.

Також українські сили атакували місця зберігання та запуску ударних безпілотників, портову, паливну й логістичну інфраструктуру.

Найвіддаленішою ціллю у вересні став нафтопереробний завод «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», розташований приблизно за 1500 кілометрів від українського кордону.

Сили оборони України системно перейшли від серійних ударів по НПЗ та аеродромах до високоточних операцій саме по логістичному ланцюгу виробництва, зберігання та запуску БПЛА. Подібні операції проводилися й раніше, в принципі з 2024-го року, але так акцентовано — вперше.