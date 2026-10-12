Зіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
ФотоЗіткнення потяга та електровоза у Львові: зросла кількість потерпілих (оновлено)
Як судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
ФотоЯк судили Зінченка: хронологія суду у справі про вбивство Ірини Фаріон
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
«Передайте товаришам, щоб вони не намагалися виділити з України свою область». Як Ленін закрив Донецько-Криворізьку республіку
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
Вершник без голови. Чому влада Києва тільки зараз знімає «рожеві окуляри» і куди зник начальник КМВА
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
​BMW відмовилася надавати службовий автомобіль новому спікеру парламенту Саксонії-Ангальт від AfD
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
«Ні об'єднання, ні незалежності, ні застосування сили». Чжен Лівень й альтернативний шлях для Тайваню
Росіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ "Цирконами" та дронами (оновлено)
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
На Рівненщині судитимуть 14-річну дівчину за вбивство військового на замовлення РФ
Чи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
Пояснюють лікаріЧи може посипатися здоров’я від життя у тривалому стресі? Пояснюємо з лікаркою Іриною Левадою
ГоловнаСуспільствоВійна

Сили оборони у вересні уразили 12 російських НПЗ і п’ять підприємств ВПК

Також під ударами були військово-морська база, аеродроми, кораблі, авіаційна техніка та логістична інфраструктура РФ.

Сили оборони у вересні уразили 12 російських НПЗ і п’ять підприємств ВПК
Пожежа на Московському НПЗ
Фото: ССО

Сили оборони України продовжують завдавати ударів по об’єктах, які забезпечують російську армію пальним, озброєнням і компонентами для ракет та безпілотників.

Про це повідомили в Міноборони України.

За даними відомства, у вересні українські військові уразили:

  • 12 великих нафтопереробних заводів;
  • два підприємства газоконденсатної та нафтохімічної промисловості;
  • п’ять підприємств військово-промислового комплексу;
  • військово-морську базу та об’єкти флоту;
  • військовий аеродром і авіаційну техніку.
Реклама

Зокрема, на військово-морській базі «Новоросійськ» уразили щонайменше три російські кораблі.

На аеродромі "Ростов-на-Дону (Центральний)" під удар потрапили два літаки Ан-26, один Ан-12 і три гелікоптери.

Також українські сили атакували місця зберігання та запуску ударних безпілотників, портову, паливну й логістичну інфраструктуру.

Найвіддаленішою ціллю у вересні став нафтопереробний завод «Лукойл-Пермнефтеоргсинтез», розташований приблизно за 1500 кілометрів від українського кордону.

  • Сили оборони України системно перейшли від серійних ударів по НПЗ та аеродромах до високоточних операцій саме по логістичному ланцюгу виробництва, зберігання та запуску БПЛА. Подібні операції проводилися й раніше, в принципі з 2024-го року, але так акцентовано — вперше.
Реклама
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies