Phantom Defense придбала розробника сіткометів KARAKURT

Українська оборонно-технологічна компанія Phantom Defense оголосила про закриття угоди про купівлю розробника сіткометів KARAKURT. Про це Phantom Defense повідомила у пресрелізі.

Систему скиду сітки KARAKURT вже інтегрують в екосистему Phantom Defense. За словами представників компанії, інтеграція технологій сіткового перехоплення БпЛА до екосистеми дозволить посилити захист підрозділів на передовій та об'єктів інфраструктури від безпілотних загроз різного типу.

Технологія забезпечує фізичне перехоплення БПЛА без використання кінетичного удару, розповіли у компанії. За допомогою модуля сіткомета пристрій накидає на ціль міцну сітку, яка блокує ротори та унеможливлює подальший політ. У Phantom Defense зазначають, що це дозволяє саджати дрони ворога у стані, придатному для вивчення або повторного бойового застосування силами оборони України.

Реклама

Крім цього, використання сіткометів мінімізує ризик побічних руйнувань від вибухів та уламків, що робить їх ефективним рішенням для захисту об'єктів критичної та цивільної інфраструктури від безпілотних загроз різного типу.

Завдяки мінімальній вазі модулів, від 201 грама, сіткомети зберігають маневреність та час польоту дрона-носія практично незмінними, зазначили у компанії.

Антидронові системи KARAKURT адаптовані під різні типи носіїв та тактичні сценарії:

Для платформ DJI Mavic, Matrice та Autel (модифікації M3, M4, A4) реалізовано вертикальний постріл сітки зверху вниз. Це дозволяє нейтралізовувати ворожі БПЛА, які «залягли на дно» — у засідці, на дахах чи на землі.

Для FPV-дронів та спеціальних платформ (модифікації FPV, LS) застосовується постріл уперед із системою утримання здобичі для атаки рухомих цілей на високій швидкості.

За даними компанії, військовими застосовано понад 50 000 комплектів KARAKURT за останні півроку. У межах цієї програми вже зафіксовано понад 5 000 відеопідтверджень успішних перехоплень ворожих БПЛА.

У межах розвитку угоди з придбання KARAKURT також представили «Мангал» — систему для сіткового перехоплення БПЛА на близьких дистанціях як частину екосистеми Phantom Defense. Система створена для точкового протиповітряного захисту військової техніки, стаціонарних позицій та НРК від ворожих безпілотників.

У компанії зазначили, що «Мангал» поєднує технології штучного інтелекту, денну та термальну камери для виявлення повітряних загроз та автоматично розпізнає цілі — час реагування з моменту виявлення до здійснення запуску сітки — 1 секунда. За сигналом система запускає сітку, яка фізично заплутує дрон і перешкоджає його польоту.

За даними розробників, модульна установка оснащена шістьма сіткометами та має дальність застосування від 5 до 15 метрів. Вбудований акумулятор забезпечує щонайменше 8 годин автономної роботи. «Мангал» також може живитися від додаткового акумуляторного модуля або бортової мережі бойової машини.

Phantom Defense — українська оборонно-технологічна компанія, що створює інтегровану екосистему протидії безпілотним загрозам: РЕБ, системи виявлення цілей, кінетичні засоби ураження та платформа ситуаційної обізнаності і керування боєм.