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“Нобеля” з економіки цьогоріч присудили за нові моделі реагування на економічні потрясіння

Премію присуджено американським економістам за демонстрацію того, як можна перебудувати економічні моделі для пожвавлення політики економічної стабілізації. 

“Нобеля” з економіки цьогоріч присудили за нові моделі реагування на економічні потрясіння
Економічний "нобель" отримали Роберт Е. Голл і Майкл Вудфорд
Фото: Нобелівський комітет

Королівська шведська академія наук вирішила присудити премію Шведського національного банку з економічних наук Роберту Е. Голлу та Майклу Вудфорду зі США, йдеться на сайті Нобелівського комітету.

Премію присуджено за демонстрацію того, як можна перебудувати економічні моделі для пожвавлення політики економічної стабілізації. 

Замість того, щоб будувати моделі на основі статистичних зв’язків між макроекономічними показниками (такими як інфляція, обсяги виробництва та споживання), вони вирішили спиратися на мікроекономічний фундамент. Це передбачає розуміння того, як сукупність окремих домогосподарств і підприємств впливає на економіку через свої дії.

Ключовою особливістю цих моделей є те, що домогосподарства та підприємства враховують перспективи майбутнього, ухвалюючи рішення щодо заощаджень чи встановлення цін на продукцію. 

Коли уряди та центральні банки оприлюднюють свої плани щодо економічної політики, вони можуть впливати на ці очікування й спрямовувати економіку в потрібному напрямку. Від моменту появи ці нові моделі стали надзвичайно корисними інструментами для подолання економічних спадів.

“Праця лауреатів забезпечила нас надійним теоретичним підґрунтям для моделей, які нині використовують центральні банки та уряди в усьому світі. Завдяки їм ми краще підготовлені до реагування на економічні потрясіння – наприклад, енергетичні кризи чи раптові зміни в обсягах споживання домогосподарств”, – зазначає голова Комітету з присудження премії з економічних наук Джон Гасслер.

  • Торік Нобелівську премію з економіки отримали Джоел Мокір, Філіп Аґіон та Пітер Говітт – за дослідження того, як інновації стають головною силою економічного зростання. 
  • Половину премії отримав Джоел Мокір з Північно-Західного університету за пояснення, як технологічний прогрес забезпечує сталий розвиток. Іншу половину розділили Філіп Аґіон з Колеж де Франс і Пітер Говітт з Браунівського університету за створення теорії "креативного руйнування", коли нові ідеї замінюють старі та рухають економіку вперед.
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