Нобелівську премію з економіки отримали вчені, які змогли пояснити як інновації рухають економічне зростання

Вчені пояснили, чому саме інновації дозволили людству за останні два століття досягти небаченого раніше рівня добробуту.

Королівська шведська академія наук оголосила лауреатів Нобелівської премії з економіки 2025 року. Премію з економіки отримали Джоел Мокір, Філіп Аґіон та Пітер Говітт — за дослідження того, як інновації стають головною силою економічного зростання.

Про це ідеться на сайті Нобелівського Комітету.

Половину премії отримав Джоел Мокір з Північно-Західного університету за пояснення, як технологічний прогрес забезпечує сталий розвиток.

Іншу половину розділили Філіп Аґіон з Колеж де Франс і Пітер Говітт з Браунівського університету за створення теорії "креативного руйнування", коли нові ідеї замінюють старі та рухають економіку вперед.

Лауреати пояснили, чому саме інновації дозволили людству за останні два століття досягти небаченого раніше рівня добробуту.

Джоел Мокір використав історичні джерела, щоб з’ясувати, чому після промислової революції розвиток перестав бути випадковим і став безперервним. Він показав, що для успішних інновацій необхідне поєднання практичних знань із науковим розумінням, а також відкрите суспільство, яке не боїться змін.

Філіп Аґіон та Пітер Говітт створили модель, що описує механізм "креативного руйнування" — коли нові технології та продукти замінюють старі, стимулюючи розвиток, але водночас створюючи конфлікти між новаторами та тими, хто ризикує втратити свої позиції.

Їхні дослідження пояснили, як цей процес можна спрямувати на користь суспільства, не дозволяючи інноваціям зупинятися через спротив старих структур.

“Робота лауреатів показує, що економічне зростання не можна сприймати як належне. Ми повинні підтримувати механізми, що лежать в основі творчого руйнування, щоб не повернутися до стагнації”, – зазначив Джон Гасслер, голова комітету з премії з економічних наук.