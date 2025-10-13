Помер журналіст-розслідувач, співзасновник порталу «Наші Гроші» Олекса Шалайський
До Музейного фонду України надійшов єдиний збережений в світі екземпляр літака Ан-6 та раритетний літак Ан-2П
Росія розпочала перезапуск Запорізької АЕС. Дипломатія не працює, але Кремль можна зупинити
У Києві після атаки Росії призупинив роботу завод одного з найбільших в Україні виробників хумусу
Після ракетного удару РФ військових з Гончарівського навчального центру переміщують у безпечніші регіони України
Зимова кампанія України
Готуємось до відключень: що має бути в аптечці і як правильно зберігати ліки, якщо світла довго не буде
Rzeczpospolita: житловий будинок у Польщі пошкодив не російський дрон, а польська ракета з винищувача F-16
Зеленський: у дронах і ракетах, якими РФ атакувала вчора, було понад 100 тис. іноземних компонентів
Садовий: зима може бути складною, від завтра переводимо Львів у режим тестування всіх ресурсів міста
Нобелівську премію з економіки отримали вчені, які змогли пояснити як інновації рухають економічне зростання

Вчені пояснили, чому саме інновації дозволили людству за останні два століття досягти небаченого раніше рівня добробуту.

Фото: сторінка Нобелівського Комітету у мережі Х

Королівська шведська академія наук оголосила лауреатів Нобелівської премії з економіки 2025 року. Премію з економіки отримали Джоел Мокір, Філіп Аґіон та Пітер Говітт — за дослідження того, як інновації стають головною силою економічного зростання.

Про це ідеться на сайті Нобелівського Комітету.

Половину премії отримав Джоел Мокір з Північно-Західного університету за пояснення, як технологічний прогрес забезпечує сталий розвиток.

Іншу половину розділили Філіп Аґіон з Колеж де Франс і Пітер Говітт з Браунівського університету за створення теорії "креативного руйнування", коли нові ідеї замінюють старі та рухають економіку вперед.

Лауреати пояснили, чому саме інновації дозволили людству за останні два століття досягти небаченого раніше рівня добробуту.

Джоел Мокір використав історичні джерела, щоб з’ясувати, чому після промислової революції розвиток перестав бути випадковим і став безперервним. Він показав, що для успішних інновацій необхідне поєднання практичних знань із науковим розумінням, а також відкрите суспільство, яке не боїться змін.

Філіп Аґіон та Пітер Говітт створили модель, що описує механізм "креативного руйнування" — коли нові технології та продукти замінюють старі, стимулюючи розвиток, але водночас створюючи конфлікти між новаторами та тими, хто ризикує втратити свої позиції.

Їхні дослідження пояснили, як цей процес можна спрямувати на користь суспільства, не дозволяючи інноваціям зупинятися через спротив старих структур.

“Робота лауреатів показує, що економічне зростання не можна сприймати як належне. Ми повинні підтримувати механізми, що лежать в основі творчого руйнування, щоб не повернутися до стагнації”, – зазначив Джон Гасслер, голова комітету з премії з економічних наук.

  • Минулого року Нобелівську премію з економіки отримали Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон та Джеймс Робінсон за дослідження того, як формуються інституції та як вони впливають на добробут.
