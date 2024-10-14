Нобелівську премію з економіки отримали вчені, які змогли пояснити, чому деякі країни процвітають, а інші - ні

Шведська королівська академія наук присудила Нобелівську премію з економіки Дарону Аджемоглу, Саймону Джонсону та Джеймсу Робінсону - за дослідження того, як формуються інституції та як вони впливають на добробут.

Про це повідомляється на сайті Нобелівського Комітету.

Зазначається, що ці три економісти "продемонстрували важливість суспільних інститутів для процвітання країни".

"Лауреати показали, що одним із пояснень відмінностей у добробуті країн є громадські інститути, які були запроваджені під час колонізації. Інклюзивні інститути часто запроваджувалися у країнах, які були бідні під час колонізації, що згодом призводило до загального процвітання населення. Це важлива причина того, чому колишні колонії, котрі колись були багатими, тепер бідні, і навпаки", – йдеться у повідомленні.

Деякі країни потрапляють у пастку ситуації з інститутами, спрямованими на виключення більшої частини суспільства з процесу прийняття політичних рішень та розподілу доходів, та низьким економічним зростанням.

"Запровадження інклюзивних інститутів створило б довгострокові вигоди всім, але екстрактивні інститути забезпечують короткострокові вигоди людям при владі. Поки політична система гарантує, що вони збережуть контроль, ніхто не довірятиме їхнім обіцянкам майбутніх економічних реформ", - вважають лауреати. На їхню думку саме тому не відбувається жодних покращень.

Асемоглу і Джонсон працюють в Массачусетському технологічному інституті, а Робінсон проводить свої дослідження в Чиказькому університеті.

Минулого року Нобелівську премію з економіки отримала професорка Гарвардського університету Клаудія Голдін - за дослідження результатів на ринку праці жінок.