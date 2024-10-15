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Ліван заявив про 21 загиблого і вісім поранених унаслідок удару Ізраїлю по гірському селу Айту

Населений пункт розташований далеко від центрів активності "Хезболли". 

Ліван заявив про 21 загиблого і вісім поранених унаслідок удару Ізраїлю по гірському селу Айту
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Ліванське міністерство охорони здоров'я заявило про 21 загиблого і вісім поранених унаслідок ізраїльського удару по півночі країни. Під удар, згідно з їхньою інформацією, потрапив житловий будинок в селі Айту – переважно християнському населеному пункті, пише BBC.

За словами місцевих, у будинку жили родини біженців. Ізраїльська сторона поки що удар не коментувала.

Ця атака послідувала за ліванським ударом по військовій базі Ізраїлю.

Більшість ізраїльських авіаударів минулого тижня припадала переважно по шиїтському півдню і долині Бекаа на сході – районах, де активна "Хезболла".

Айту, маронітська християнська громада, розташована в горах поблизу північно-західного прибережного міста Тріполі, на думку журналістів, не була місцем очікуваного обстрілу.

Окрім того, учора ізраїльські військові заявили про вбивство в південному районі Набатії командира протитанкового підрозділу елітних сил Радвана "Хезболли". "Хезболла" не прокоментувала повідомлення.

Ситуація на Близькому Сході

  • 7 жовтня 2023 терористи ХАМАС атакували Ізраїль, захопивши в заручники сотні людей. Деяких із них вони утримують досі. За час війни вдалося домовитися про одне тижневе припинення вогню задля обміну утримуваними особами. Домовленості про сталий мир Ізраїль і ХАМАС досягнути поки не можуть. Ізраїль у відповідь на напад не лише атакував із повітря, а й розпочав і продовжує в Смузі Гази наземну операцію. Війна призвела до численних жертв серед палестинців і до втрат Ізраїлю і військових, і цивільних. 
  • Окрім ХАМАС, Ізраїль протистоїть ліванській "Хезболлі" та Ірану і єменським хуситам.

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