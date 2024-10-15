ЗМІ: Нетаньягу погодився на обмежений удар відплати проти Ірану

Видання The Washington Post стверджує, що адміністрації президента США Джо Байдена вдалося переконати прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу обмежити удар у відповідь на обстріл країни з боку Ірану 1 жовтня.

Під час розмови з господарем Білого дому Нетаньягу погодився, що атака має бути спрямована саме на військові об'єкти Ірану. За словами чиновників у Вашингтоні, таким чином Ізраїль "не буде політично втручатися у президентські вибори у США".

У разі обрання ціллю відплати іранської нафтової інфраструктури адміністрація Байдена очікувала суттєвого підняття цін на ринках, що негативно вплинуло б на чинну владу, а також сприяло збагаченню Росії.

Ще гіршим сценарієм у Штатах вважали удар по ядерних об'єктах: це стало б перетином усіх ліній у протистоянні Ізраїлю та Ірану, що призвело б до ескалації та ще більшого залучення США до конфлікту.