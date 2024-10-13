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США розгорнуть в Ізраїлі протиракетний комплекс THAAD

Батарея THAAD доповнить інтегровану систему ППО Ізраїлю.

США розгорнуть в Ізраїлі протиракетний комплекс THAAD
THAAD (випробування)

У Пентагоні оголосили про розгортання протиракетного комплексу THAAD в Ізраїлі з американським екіпажем. 

Про це йдеться в заяві речника Пентагону Пата Райдера, передає "Радіо Свобода".

Згідно із заявою, за наказом президента Джо Байдена глава Пентагону Ллойд Остін схвалив розгортання в Ізраїлі батареї THAAD для посилення ізраїльської протиповітряної оборони після ракетних атак Ірану 13 квітня і 1 жовтня. У Пентагоні підкреслили, що батарея THAAD доповнить інтегровану систему ППО Ізраїлю.

"Ці дії підкреслюють непохитну прихильність Сполучених Штатів до захисту Ізраїлю та американців в Ізраїлі від будь-яких подальших атак балістичних ракет з боку Ірану", – йдеться в заяві.

У Пентагоні назвали це частиною "ширших змін, які американські військові внесли останніми місяцями, щоб підтримати оборону Ізраїлю і захистити американців від атак Ірану і пов'язаних з Іраном воєнізованих формувань".

В американському оборонному відомстві також нагадали, що це не вперше, коли США розміщують батарею THAAD у регіоні. Торік після терактів 7 жовтня президент розпорядився розмістити батарею THAAD на Близькому Сході, щоб захистити американські війська. А у 2019 році США розмістили батарею THAAD в Ізраїлі для проведення навчань.

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