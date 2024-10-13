Авіація США завдала ударів по таборах "ІДІЛ" у Сирії

Серія авіаударів США була націлена на табори екстремістської організації "Ісламська держава" в Сирії, яка мала на меті завадити екстремістам здійснювати напади у регіоні і не тільки.
Про це пише ABC.
У Центральному командуванні США зазначили, що такі авіаудари були завдані ще у п'ятницю, 11 жовтня. Водночас в яких саме частинах Сирії розміщувалися табори "ІДІЛ", не уточнюють.
В результаті проведення операції була порушена здатність бойовиків "планувати, організовувати та проводити напади" на США, їх союзників і партнерів, а також "на цивільних осіб у всьому регіоні та за його межами".
В Центральному командуванн досі триває оцінювання завданих пошкоджень від бойових дій, а втрат серед цивільного населення немає.
- США затримали лідера ІДІЛ Халеда Ахмеда аль-Дандала, який допомагав втікачам терористичного угруповання після того, як вони втекли з ізолятора у Сирії.