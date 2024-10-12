Ракетний обстріл РФ по Сумах: двоє поранених, є руйнування

Також окупанти атакували Суми з безпілотників.

У ніч на 12 жовтня російська армія завдала масованого авіаудару по цивільній інфраструктурі міста Суми.

Про це повідомила Сумська обласна прокуратура.

Одна ракета влучила в житловий мікрорайон, пошкоджено чотириповерховий багатоквартирний будинок. 30-річна жінка дістала поранення.

Фото: прокуратура Сумщини

Крім того, ворог атакував Суми з безпілотників. Внаслідок атаки пошкоджено адміністративні будівлі та щонайменше три приватні будинки.

За процесуального керівництва Сумської обласної прокуратури проводиться досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Вночі та зранку російська армія здійснила 18 ударів по прикордонню та населених пунктах Сумської області.