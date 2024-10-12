Через російський обстріл в Херсонському районі пошкоджений енергооб'єкт

Жителі Херсона та приміських населених пунктів залишилися без світла.

Внаслідок ворожого обстрілу у Херсоні знеструмлено об'єкт енергопостачання, жителів двох селищ і Таврійського мікрорайону попереджають про можливі перебої зі світлом.

Про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

«Внаслідок чергового ворожого обстрілу знеструмлено об'єкт енергопостачання. У селищах Текстильному, Зеленівці та частині Таврійського мікрорайону Херсона можливі перебої з електропостачанням», — написав Мрочко.

За його словами, аварійно-відновлювальні роботи будуть проведені за сприятливих умов якомога оперативніше.