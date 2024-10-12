Ізраїль завдав найбільшого за кількістю жертв удару по Бейруту
Ізраїль завдав найбільшого за кількістю жертв удару по Бейруту
Ще раз про перехід червоних ліній
Ще раз про перехід червоних ліній
Reuters: країни Перської затоки закликають США зупинити удари Ізраїлю по нафтових об’єктах Ірану
Reuters: країни Перської затоки закликають США зупинити удари Ізраїлю по нафтових об’єктах Ірану
У Львівській області трапилася велика ДТП з рейсовим автобусом, вантажівкою і легковими авто
У Львівській області трапилася велика ДТП з рейсовим автобусом, вантажівкою і легковими авто
Верховна Рада ухвалила підвищення податків
Верховна Рада ухвалила підвищення податків
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Ліга націй. Україна – Грузія (1:0). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ліга націй. Україна – Грузія (1:0). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
​У Нацполіції проводять службове розслідування щодо керівника міграційної поліції Шайхета після сюжету Bihus.Info
​У Нацполіції проводять службове розслідування щодо керівника міграційної поліції Шайхета після сюжету Bihus.Info
Будуємо нову «Слугу народу» разом? У партії влади зріє розкол
Будуємо нову «Слугу народу» разом? У партії влади зріє розкол
ГоловнаСуспільствоВійна

Через російський обстріл в Херсонському районі пошкоджений енергооб'єкт

Жителі Херсона та приміських населених пунктів залишилися без світла.

Через російський обстріл в Херсонському районі пошкоджений енергооб'єкт
Фото: Укренерго

Внаслідок ворожого обстрілу у Херсоні знеструмлено об'єкт енергопостачання, жителів двох селищ і Таврійського мікрорайону попереджають про можливі перебої зі світлом.

Про це повідомляє начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

«Внаслідок чергового ворожого обстрілу знеструмлено об'єкт енергопостачання. У селищах Текстильному, Зеленівці та частині Таврійського мікрорайону Херсона можливі перебої з електропостачанням», — написав Мрочко.

За його словами, аварійно-відновлювальні роботи будуть проведені за сприятливих умов якомога оперативніше.

  • Російські окупанти обстріляли один із мікрорайонів Херсона. Там виникла пожежа у складському приміщенні та майданчику відкритого зберігання відходів виробництва. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies