Ізраїль завдав найбільшого за кількістю жертв удару по Бейруту
Ізраїль завдав найбільшого за кількістю жертв удару по Бейруту
Ще раз про перехід червоних ліній
Ще раз про перехід червоних ліній
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Верховна Рада ухвалила підвищення податків
Верховна Рада ухвалила підвищення податків
Reuters: країни Перської затоки закликають США зупинити удари Ізраїлю по нафтових об’єктах Ірану
Reuters: країни Перської затоки закликають США зупинити удари Ізраїлю по нафтових об’єктах Ірану
Ліга націй. Україна – Грузія (1:0). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ліга націй. Україна – Грузія (1:0). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
У Львівській області трапилася велика ДТП з рейсовим автобусом, вантажівкою і легковими авто
У Львівській області трапилася велика ДТП з рейсовим автобусом, вантажівкою і легковими авто
​У Нацполіції проводять службове розслідування щодо керівника міграційної поліції Шайхета після сюжету Bihus.Info
​У Нацполіції проводять службове розслідування щодо керівника міграційної поліції Шайхета після сюжету Bihus.Info
Будуємо нову «Слугу народу» разом? У партії влади зріє розкол
Будуємо нову «Слугу народу» разом? У партії влади зріє розкол
ГоловнаСуспільствоВійна

Росія вивела у Чорне море два ракетоносії

У Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр".

Росія вивела у Чорне море два ракетоносії
Фото: Владислав Назаров у Telegram

Російський флот вивів у Чорне море два ракетоносії із загальним залпом 8 "Калібрів".

Про це повідомили Військово-морські сили ЗС України.

"Станом на 06:00 12.10.2024 у Чорному морі 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет", — ідеться у повідомленні.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. У Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.

За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили: у Чорне море — 12 суден, із них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; в Азовське море - 5 суден, із них 2 рухалися з протоки Босфор.

Фото: ВМС ЗСУ

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies