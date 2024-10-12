Росія вивела у Чорне море два ракетоносії

У Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр".

Російський флот вивів у Чорне море два ракетоносії із загальним залпом 8 "Калібрів".

Про це повідомили Військово-морські сили ЗС України.

"Станом на 06:00 12.10.2024 у Чорному морі 2 ворожі кораблі, які є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 8 ракет", — ідеться у повідомленні.

В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. У Середземному морі 2 ворожі кораблі, з яких 1 є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.

За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили: у Чорне море — 12 суден, із них 4 продовжили рух у напрямку протоки Босфор; в Азовське море - 5 суден, із них 2 рухалися з протоки Босфор.