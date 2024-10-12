Сили оборони вразили російський склад паливно-мастильних матеріалів

Удару завдано по складу ПММ у місті Ровеньки на тимчасово окупованій території Луганської області.

У ніч на 12 жовтня Сили оборони України уразили склад ПММ російських окупантів. На цій базі зберігалися нафта і нафтопродукти, які постачалися зокрема й для потреб армії РФ.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"Сьогодні вночі завдано удару по складу паливно-мастильних матеріалів у районі міста Ровеньки на тимчасово окупованій території Луганської області. На цій базі зберігалися нафта і нафтопродукти, які постачалися зокрема й для потреб армії рф", — ідеться у повідомленні.

На території складу зафіксовано пожежу. Результати ураження уточнюються.

Завдання виконано силами та засобами Головного управління розвідки Міністерства оборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

"Раніше дана нафтобаза вже зазнавала ураження українською зброєю. Бойова робота з підриву воєнно-економічного потенціалу російських загарбників триває", — наголошують в Генштабі.