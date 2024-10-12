Ворог вночі атакував місто Дніпро та Нікопопльщину

Внаслідок ворожої атаки пошкоджені облицювання стін та кілька вікон багатоповерхівки.

У Дніпрі через нічний обстріл пошкоджені облицювання стін та вікна багатоповерхівки, у Павлоградському районі Дніпропетровщини пошкоджено приватний будинок.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Гучно цієї ночі було й у Дніпрі – в місті внаслідок ворожої атаки пошкоджені облицювання стін та кілька вікон багатоповерхівки. А ще у Павлоградському районі. Там понівечений приватний будинок", — пише Лисак.

Вночі та вранці ворог також атакував Нікопольщину з важкої артилерії. Під ударом опинився райцентр та Мирівська громада.

Збитки завдані ворогом уточнюються. Всюди – без загиблих і постраждалих.