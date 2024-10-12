Ворог вночі атакував місто Дніпро та Нікопопльщину

У Дніпрі через нічний обстріл пошкоджені облицювання стін та вікна багатоповерхівки, у Павлоградському районі Дніпропетровщини пошкоджено приватний будинок.
Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Гучно цієї ночі було й у Дніпрі – в місті внаслідок ворожої атаки пошкоджені облицювання стін та кілька вікон багатоповерхівки. А ще у Павлоградському районі. Там понівечений приватний будинок", — пише Лисак.
Вночі та вранці ворог також атакував Нікопольщину з важкої артилерії. Під ударом опинився райцентр та Мирівська громада.
Збитки завдані ворогом уточнюються. Всюди – без загиблих і постраждалих.
- 10 жовтня вранці росіяни атакували безпілотниками Кривий Ріг. Зафіксовано влучання у дах п'ятиповерхівки.