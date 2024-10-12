Росіяни вбили 3 жителів Донеччини, восьмеро зазнали поранень, – ОВА

За добу 11 жовтня російська армія вбила трьох мирних жителів Донецької області, ще восьмеро зазнали поранень.
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"За 11 жовтня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Богоявленці і 1 в Іванопіллі. Ще 8 людей в області за добу дістали поранення", — ідеться у повідомленні.
Від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 2806 мирних жителів Донецької області, 6278 цивільних зазнали поранення. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
- Російська армія атакувала чотири райони Донецької області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, шестеро зазнали травм.