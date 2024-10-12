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Росіяни вбили 3 жителів Донеччини, восьмеро зазнали поранень, – ОВА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ убила понад 2,8 тисячі цивільних в Донецькій області.

Росіяни вбили 3 жителів Донеччини, восьмеро зазнали поранень, – ОВА
Наслідки обстрілу Донеччини
Фото: Нацполіція

За добу 11 жовтня російська армія вбила трьох мирних жителів Донецької області, ще восьмеро зазнали поранень.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 11 жовтня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Богоявленці і 1 в Іванопіллі. Ще 8 людей в області за добу дістали поранення", — ідеться у повідомленні.

Фото: Вадим Філашкін

Від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 2806 мирних жителів Донецької області, 6278 цивільних зазнали поранення. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

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