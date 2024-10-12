Росіяни вбили 3 жителів Донеччини, восьмеро зазнали поранень, – ОВА

Від початку повномасштабного вторгнення РФ убила понад 2,8 тисячі цивільних в Донецькій області.

За добу 11 жовтня російська армія вбила трьох мирних жителів Донецької області, ще восьмеро зазнали поранень.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 11 жовтня росіяни вбили 3 жителів Донеччини: 2 у Богоявленці і 1 в Іванопіллі. Ще 8 людей в області за добу дістали поранення", — ідеться у повідомленні.

Фото: Вадим Філашкін

Від початку повномасштабного вторгнення Росія вбила 2806 мирних жителів Донецької області, 6278 цивільних зазнали поранення. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя та Волновахи.