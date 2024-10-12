Лідер республіканців у Конгресі заявив, що "не має апетиту підтримувати Україну"

Майк Джонсон вважає, що одного дзвінка Дональда Трампа буде достатньо для припинення війни.

Спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що в нього "немає апетиту продовжувати фінансування України".

Як передає "Укрінформ", лідер республіканців у Конгресі вважає, що в разі перемоги на президентських виборах Дональда Трампа "у цьому не буде й необхідності, бо він здатен покласти край цьому конфлікту".

Джонсон прогнозує, що Трамп "зателефонує Путіну і скаже, що вже достатньо". На його думку, "в усьому світі всі вже втомилися і хочуть, щоб цей конфлікт було вирішено". Якщо ж господаркою Білого дому стане Камала Гарріс, спікер вважає, що "конфлікт не закінчиться, а сценарій буде відчайдушний і небезпечний".