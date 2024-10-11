Головне за п’ятницю, 11 жовтня: бої за Торецьк, обстріл Куп’янська, Нобелівська премія миру

Бойові дії на Донеччині, 146 бойових зіткнень, ворожі обстріли, Зеленський у Ватикані, справа Гнєзділова. Яким запам’ятається 961-й день повномасштабної війни.

У Києві пройшла акція пам’яті журналістки Вікторії Рощиної, яка загинула в російському полоні.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 11 жовтня відбулося 146 бойових зіткнень.

Найбільша кількість боїв відбулась на Курахівському напрямку. Також бойові дії активно велись на Куп’янському та Покровському напрямках.

Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу.

Триває операція в Курській області. Авіація ворога продовжує завдавати ударів керованими авіаційними бомбами по своїй території. Наразі відомо про 16 авіаударів із застосуванням 21 КАБ.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 11 жовтня – в новині.

Російська армія просунулася у місті Торецьк Донецької області, ворог закріпився на двох вулицях.

Про це в ефірі телемарафону заявила речниця ОТУ "Луганськ" Анастасія Бобовнікова. "Ситуація залишається складною. Найбільш складна ситуація біля Торецька та Нью-Йорку. На жаль, ворог там просунувся дещо і закріпився на двох сусідніх вулицях, до вулиці Центральної", — зазначає речниця.

Також, за словами Бобовнікової, ворог намагається пробити оборону ЗСУ в районі Часового Яру. Попри те, що зменшилась кількість штурмів, ворог заводить нове поповнення на передові позиції.

"Ми думаємо, що це все таки "затишшя перед бурею", і вони посилять штурмові дії на цьому напрямку", — додає речниця ОТУ "Луганськ".

Вона додає, що навпроти позицій Сил оборони стоять кадрові підрозділи російської армії, укомплектовані контрактниками, переважно з мотострілкових бригад. Також присутня парашутно-десантна дивізія і спецпідрозділи російської армії, які гарно підготовлені та укомплектовані.

Російська армія вдруге за день завдала удару по Куп'янську Харківської області. Через ворожу атаку одна людина загинула, двоє цивільних отримала травми.

"Близько 16:00 внаслідок обстрілу міста Куп'янськ загинув 67-річний чоловік. 76-річна жінка зазнала гострої реакції на стрес. Ще одна 68-річна місцева жителька дістала акубаротравму, потерпілій надали допомогу на місці", — повідомили в ОВА.

За попередніми даними ДСНС, внаслідок атаки спалахнули 2 приватні будинки та 2 господарські споруди на площі 240 м². Також загорівся сухостій поруч із житловими будинками.

Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід Сергію Гнезділову – військовослужбовцю 56 ОМПБР, який минулого місяця оголосив про те, що самовільне залишає місце несення служби.

Бійця відправили під варту на 60 діб. Він заявив, що голосить голодування, якщо Міністерство оборони не напрацює законопроєкт про демобілізацію. Гнєзділов висловив упевненість, що його засудять, і сказав, що закони щодо військовослужбовців в Україні є дискримінаційними.

"Служба – це обов'язок кожного громадянина, і захист – обов'язок кожного громадянина нашої країни, але без чітких термінів це перетворюється на кріпосне право", – вважає він.

Докладніше – в новині.

Президент Володимир Зеленський під час вечірнього звернення розповів про підсумки зустрічі з Папою Римським, а також зазначив, що Україна передасть Ватикану список усіх журналістів, які зараз в російському полоні.

"Дуже важко вести цю роботу – підштовхувати обміни, і саме тому потребуємо спеціальної допомоги, зокрема зусиль Ватикану. Ми домовилися, що Україна передасть список журналістів, які зараз у полоні в Росії. Ми обговорили детально повернення цивільних, повернення депортованих дітей. І ми сподіваємося на підтримку", – сказав президент.

Зеленський також заявив, що Україна готує на цей місяць зустріч у Канаді саме щодо цього пункту Формули миру, щодо гуманітарних питань. Ватикан запросили узяти участь у ній.

Як повідомлялося, під час зустрічі з Папою Римським Франциском 11 жовтня у Ватикані, президент України Володимир Зеленський проінформував Папу про загибель у російському полоні української журналістки.

Нобелівський комітет вирішив присудити цьогорічну премію миру японській організації Nihon Hidankyo (Hibakusha) ‒ масовому руху, який об’єднує тих, хто пережив атомне бомбардування Хіросіми та Нагасакі.

Організація стала лауреатом за “зусилля, спрямовані на створення світу, вільного від ядерної зброї, і за демонстрацію через історії свідків того, що ядерну зброю більше ніколи не можна використовувати”.

“У відповідь на атаки атомних бомб у серпні 1945 року виник глобальний рух, учасники якого невпинно працювали, щоб підвищити обізнаність про катастрофічні гуманітарні наслідки використання ядерної зброї. Поступово виникла потужна міжнародна норма, яка стигматизувала використання ядерної зброї як морально неприйнятне. Ця норма отримала назву “ядерного табу””, ‒ йдеться у пресрелізі.

У комітеті зазначають, що свідчення тих, хто вижив у Хіросімі та Нагасакі, є унікальними. Ці свідки допомогли створити та консолідувати широку опозицію проти ядерної зброї в усьому світі, спираючись на особисті історії, створюючи освітні кампанії на основі власного досвіду та видаючи термінові застереження проти поширення та використання ядерної зброї.

Водночас “нобелівці” підкреслюють, що майже 80 років жодна ядерна зброя не використовувалася у війні ‒ тому викликає занепокоєння те, що сьогодні табу проти використання ядерної зброї перебуває під тиском.

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