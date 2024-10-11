Ворог атакував два райони Дніпропетровщини

Обійшлося без загиблих і постраждалих.

11 жовтня під ворожими ударами опинилися Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Нікопольский район ворог атакував дронами-камікадзе та важкою артилерією. Влучання зафіксовані у Нікополі, Мирівській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Там пошкоджені інфраструктура та приватний будинок.

У Синельниківскому районі окупанти поцілили безпілотником. Понівечені господарська споруда та електромережа.

Обійшлося без загиблих і постраждалих.