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Ворог атакував два райони Дніпропетровщини

Обійшлося без загиблих і постраждалих.

Ворог атакував два райони Дніпропетровщини
Фото: Сергій Лисак

11 жовтня під ворожими ударами опинилися Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Нікопольский район ворог атакував дронами-камікадзе та важкою артилерією. Влучання зафіксовані у Нікополі, Мирівській, Червоногригорівській та Марганецькій громадах. Там пошкоджені інфраструктура та приватний будинок. 

У Синельниківскому районі окупанти поцілили безпілотником. Понівечені господарська споруда та електромережа. 

Обійшлося без загиблих і постраждалих.

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