Через пошкодження нафтобази у Феодосії окупанти відчувають серйозний дефіцит палива, – партизани

Кримські партизани кажуть, що окупанти масово створюють мобільні заправні станції, які постійно змінюють місця дислокації через страх удару по них.

Через пошкодження нафтобази у Феодосії окупанти відчувають серйозний дефіцит палива, повідомляє партизанський рух “АТЕШ”.

“Після знищення нафтобази у Феодосії росіяни потрапили до логістичного пекла. Агенти "АТЕШ" фіксують активні пересування військових бензовозів по всьому Криму. Руйнування нафтобази у Феодосії призвело до серйозного дефіциту палива для ЗС Росії. Окупанти масово створюють мобільні заправні станції, які постійно змінюють місця дислокації через страх удару по них”, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вище командування дало розпорядження обмежити перебування точок зберігання палива одному місці трохи більше 10-12 годин.

Така ситуація показує, що руйнація об'єктів такого масштабу критично позначається як на забезпеченні військ, так і на виконанні бойових завдань ЗС Росії.