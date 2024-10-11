Росіяни атакували передмістя Херсона, є постраждалий

У п'ятницю, 11 жовтня, російський дрон атакував мирних жителів Антонівки, що в передмісті Херсона. Поранень зазнав 51-річний чоловік.

Про це інформує Херсонська ОВА.

"Через скидання вибухівки з дрона постраждав 51-річний чоловік, який перебував на подвірʼї будинку", — ідеться у повідомленні.

Потерпілого доставили до лікарні з вибуховою травмою, контузією та уламковим пораненням спини.