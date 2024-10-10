Одна людина вбита і 10 поранені внаслідок учорашніх ударів Росії по Херсонській області

Росіяни поцілили в будинки, підприємство та інші об'єкти.

Учора в Херсонській області російські окупанти вбили одну людину, ще десятьох поранили. Ворог бив по будинках і комунальному підприємству, а також інших цивільних об'єктах.

Під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Комишани, Станіслав, Новодмитрівка, Берислав, Гаврилівка, Милове, Нововоронцовка, Осокорівка, Новоолександрівка, Шляхове, Качкарівка, Золота Балка, Львове та місто Херсон. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"російські військові поцілили в комунальне підприємство, освітній та медичний заклади, адмінбудівлю; житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 6 приватних будинків. Також окупанти понівечили господарчу споруду, автобус та приватні автомобілі", – уточнив він.

Уночі ворог атакував дронами: над територією області Сили оборони збили один ударний безпілотник Shahed.