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ЗМІ: Україна здатна утримувати території на Курщині упродовж місяців

У Вашингтоні не бачать суттєвих проблем для ЗСУ в російському регіоні.

ЗМІ: Україна здатна утримувати території на Курщині упродовж місяців
Військовослужбовець ЗСУ у Суджі
Фото: EPA/UPG

Агенція Bloomberg з посиланням на кількох американських чиновників стверджує, що Сполучені Штати прогнозують здатність України утримати зайняті райони Курської області упродовж місяців, якщо навіть не довше.

Збройні Сили наразі не мають значних проблем з постачанням необхідних запасів на Курщину, а російські війська провели лише локальні контратаки, зосередившись на окупації Донбасу. 

Також на користь українських військових грає поліпшення ситуації з боєприпасами, спричинене надходженням снарядів за чеською ініціативою та спільними зусиллями США та Франції щодо артилерійського озброєння ЗСУ. 

У Вашингтоні були вражені швидкими успіхами операції на Курщині, проте висловлювали занепокоєння щодо надто високої ціни цього просування. Зараз США, як і Президент Володимир Зеленський, переконані, що Курськ стане одним із чинників прийдешніх перемовин щодо миру. 

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