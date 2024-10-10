ЗМІ: Україна здатна утримувати території на Курщині упродовж місяців

У Вашингтоні не бачать суттєвих проблем для ЗСУ в російському регіоні.

Агенція Bloomberg з посиланням на кількох американських чиновників стверджує, що Сполучені Штати прогнозують здатність України утримати зайняті райони Курської області упродовж місяців, якщо навіть не довше.

Збройні Сили наразі не мають значних проблем з постачанням необхідних запасів на Курщину, а російські війська провели лише локальні контратаки, зосередившись на окупації Донбасу.

Також на користь українських військових грає поліпшення ситуації з боєприпасами, спричинене надходженням снарядів за чеською ініціативою та спільними зусиллями США та Франції щодо артилерійського озброєння ЗСУ.

У Вашингтоні були вражені швидкими успіхами операції на Курщині, проте висловлювали занепокоєння щодо надто високої ціни цього просування. Зараз США, як і Президент Володимир Зеленський, переконані, що Курськ стане одним із чинників прийдешніх перемовин щодо миру.